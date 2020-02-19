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الخرطوم وجوبا توقعان على آلية السياسة الأمنية المشتركة بين البلدين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:59 م
الخرطوم وجوبا توقعان على آلية السياسة الأمنية المشتركة بين البلدين
كتبت: هناء أبو العز

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وقع السودان وجنوب السودان، اليوم بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، علي توصيات وقرارات اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين،  الذي انعقد خلال اليومين الماضيين أثر تداعيات احداث منطقة أبيي .
 
 
ووقع عن حكومة  السودان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، كما وقع عن جانب جمهورية جنوب السودان الفريق قبريال جوك رياك رئيس هيئة الأركان بقوات دفاع جنوب السودان وذلك بحضور أعضاء بعثة  اليونسفا الخاصة بحفظ الأمن والسلام في منطقة أبيي.
 
وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في كلمته عقب مراسم التوقيع بجوبا ، عزم وتصميم القيادة في البلدين للسعي لتوطيد الأمن والسلام والاستقرار في الدولتين. 
 
ووصف  العلاقة بين السودان وجمهورية جنوب  السودان بأنها أصيلة ومتينة و متجذرة في التاريخ و إن العلاقة بين البلدين لايمكن أن توصف بإي وصف من الأوصاف السياسية لأنها تتقاصر وعظمة هذه العلاقة  وقال  " أننا شعب واحد في دولتين.".
 
وأوضح الفريق أول ركن محمد عثمان أن إجتماع الآلية كان مقررا له أن ينعقد في الخرطوم ولكن تمت الدعوة له في  للانعقاد في هذا التوقيت  بجوبا نسبة لتداعيات الأحداث الأخيرة بمنطقة أبيي، مشيرا الي أن الالية هي حلقة منظومة الحكم في البلدين ومن مهامها الأساسية الاضطلاع بحفظ الأمن والاستقرار في البلدين، مؤكدا أن من مهامها تحقيق وحفظ السلام في منطقة أبيي.
 
وقال إن الاجتماعات تمت بروح وطنية عالية وشفافية وتجرد ونكران ذات تناولت تقارير بعثة اليونسفا حول الأوضاع بمنطقة أبيي ، مبينا ان هذه الاجتماعات توصلت إلي توصيات وقرارات بناءة وقابلة للتنفيذ من أجل حفظ الأمن والاستقرار في منطقة أبيي، مؤكدا االتزام السودان بكل قرارا الالية السابقة الخاصة بفتح المعابر واستكمال إجراءات فتح المعابر التي تم الإتفاق عليها.
 
وجدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ثقة السودان في بعثة اليونسفا وقال أن القرارات التي توصل إليها إجتماع الالية  بجوبا تهدف لاعانة البعثة  في أداء مهامها وواجبها في حفظ السلم والاستقرار في منطقة أبيي ودعا البعثة الي  الإطلاع  بمسؤولياتها الكبيرة، مشددا علي أن أي تقصير في أداء هذه المهام سيؤثر على علاقات دول الإقليم. معلنا  عن إنعقاد الإجتماع القادم للالية في الخامس والعشرين من الشهر المقبل بالخرطوم .
 
وأكد الفريق  قبريال جوك رياك رئيس هيئة الأركان بقوات دفاع جنوب السودان عقب مراسم التوقيع، االتزام بلاده بنتفيذ توصيات وقرارات اجتماع الالية السياسية الأمنية المشتركة للسودان وجنوب السودان الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بجوبا أثر تداعيات احداث منطقة أبيي.
 
قال إن الهدف المشترك من الآلية هو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الدولتين،  مشيرا الي أنهم يسعون إلي توفير بيئة آمنة ومستقرة للتعايش السلمي في منطقة أبيي. 
 

السودان

جنوب السودان

الخرطوم

جوبا

السياسة الأمنية بين البلدين

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