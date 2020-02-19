"التسجيل والتفويج"..اعرف الإجراءات الفنية في سباق الهجن بشرم الشيخ (صور)

شرم الشيخ - محمد حسين

قال الشيخ عتيق أبو محمد العليقى، نائب رئيس اللجنة الفنية ومسئول انطلاقة سباق الهجن بشرم الشيخ لـ"اليوم السابع"، إنه قبل انطلاق السباق بمضمار سباق الهجن، تتخذ اللجنة الفنية المعنية إجراءات بتجهيز وإعداد الهجن المشاركة، أهمها "التسجيل والتفويج".

وتابع نائب رئيس اللجنة الفنية، أن التسجيل هو أن يقوم كل مالك هجن بالحضور وتسجيل اسمه وبيانات ما يملكه من الهجن المشاركة فى كشوف يدونها رئيس اللجنة الفنية .

وأضاف نائب رئيس اللجنة الفنية، أن "التفويج" يقصد به تحديد كل "مطية" من الهجن المشاركة، وبأى فوج ستشارك والأفواج هى أشواط السباق وعددها 30 شوطًا .

وأوضح نائب رئيس اللجنة الفنية، أن كل شوط يخصص له سن لتتنافس الهجن فى السباق مع بعضها البعض وفقا لعمر كل منها، وأيضا لنوعها ذكرا كانت أو أنثى .

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ للهجن بدعم الاتحاد الإماراتى للهجن فى دورته التنشيطية الرابعة صباح غد الخميس، وتستمر حتى السبت .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والاسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان .

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين ، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإليكترونية للهجن ، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر ان سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ، بدأت بأول سباق فى اكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر ، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ، ولى عهد ابوظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى ابريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى .



جانب من الاستعدادات لسباق الهجن بشرم الشيخ



جانب من الاستعدادات لسباق الهجن بشرم الشيخ



جانب من الاستعدادات لسباق الهجن بشرم الشيخ