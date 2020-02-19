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الإنتاج الحربى: تصنيع المواد الخام بأيادى وعقول مصرية 100%

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:20 م
الإنتاج الحربى: تصنيع المواد الخام بأيادى وعقول مصرية 100% المهندس طارق عزت
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء المهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، إنه تم افتتاح 4 مصانع حربية منها مصنع لإنتاج ذخائر الأسلحة الصغيرة، ومصنع للتعبئة، مضيفا أنه لدينا مصانع حربية يتم إنتاج المواد الخام والمصنعة من الأسلحة والذخيرة بأيادى وعقول مصرية 100%، مؤكدا أن مصانع الإنتاج حربى تقوم بعمل الخامات والتصنيع، وتغذى مصانع أخرى خاصة.

 

وأضاف خلال مداخلة فيديو على برنامج "اليوم" المذاع على قناة ""، تقديمة أية جمال الدين، أن الإنتاج الحربى يمتلك خط البطاريات الجافة، والواح الطاقة الشمسية، وخط الجلفنة، مضيفا أن هناك مصنع للأسلحة الصغيرة والمتوسطة ومعامل ذاتية القدرات وتدار بأحدث الأجهزة المتواجدة عالميا، مؤكدا أن الإنتاج الحربى لديه قدرات متعددة فى مجلات عدة ويواكب التطور فى هذا المجال، ومعظم الخامات التى تستخدم، مصرية، يتم تدبيرها من المصانع الشقيقة.

 

وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، أن مصنع 63 حربى ينتج الخامات، التى يستخدمها المصانع الحربية، مضيفا أن المصانع تصنع الخامات بدلا من استيرادها من الخارج، والمصانع تورد الخامات لكل المصانع الخاصة بالدولة.


الانتاج الحربى

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