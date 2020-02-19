الأمن الروسى يعتقل 7 عناصر تابعين لتنظيم جماعة التبليغ الإرهابى

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أحبط جهاز الأمن الفدرالى الروسى نشاط خلية تابعة لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابى، واعتقل عددا من عناصرها فى موسكو وضواحيها، وقال مصدر فى الجهاز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إنه تم اعتقال 3 من قيادات الخلية و4 من أعضائها، إذ جمعوا المعلومات وجندوا عناصر ونشروا أفكار تنظيمهم الإرهابى بين منتسبيهم، وهى التى تقوض أسس الإسلام، وتدفعهم إلى الانخراط فى الأنشطة التخريبية والإرهابية.

يذكرأن، قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا، اليوم الأربعاء، "إن حظر دخول المواطنين الصينيين إلى روسيا سببه الزيادة الكبيرة فى أعدادهم، وعدم القدرة على توفير الحجر الصحى لآلاف الأشخاص" ، وأضافت جوليكوفا - فى تصريح للصحفيين أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "السلطات الصينية نفسها تشدد الإجراءات فى بعض المناطق داخل الصين، كما بدأ عدد المواطنين الصينيين القادمين إلى روسيا يزداد بشكل كبير، وبالتالى فإن توفير الحجر الصحى وظروف المراقبة المستمرة للآلاف من الأشخاص القادمين من الصين، غير ملائم وصعب لمؤسساتنا الطبية وللمواطنين الصينيين أنفسهم".