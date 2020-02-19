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الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع تدريجى بالحرارة غدًا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:00 ص
الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع تدريجى بالحرارة غدًا أمطار
كتب محمود راغب

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قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار مستمرة اليوم الأربعاء، خاصة على شمال البلاد وتمتد لشمال الصعيد وسيناء، وذلك فى ظل موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد وبدأت السبت الماضى.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتًا إلى أنه من المتوقع بداية من غدًا الخميس، أن تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ببورسعيد ورفح والعريش ومناطق من شمال سيناء، ويصاحب ذلك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس، خاصة أن الأجواء ما زالت شديدة البرودة ليلاً.

وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.


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