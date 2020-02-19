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"استعلامات أسوان" ينظم ندوة عن هوية أفريقيا والامتداد وآليات التواصل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:07 م
"استعلامات أسوان" ينظم ندوة عن هوية أفريقيا والامتداد وآليات التواصل جانب من الندوة
أسوان - عبد الله صلاح

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نظم مركز إعلام أسوان التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، الأربعاء، ندوة بعنوان أفريقيا الهوية والامتداد وآليات التواصل وذلك بمدرسة العروة الوثقى الإعدادية بمنطقة كيما جنوب مدينة أسوان، وذلك لرفع الوعى لدى الطلاب تجاه قارتنا السمراء.

أدار الندوة الاعلامي أحمد حسن أخصائي الاعلام بالمركز وحاضر فيها، حسن عبد الستار مدير مدرسة العروة الوثقى، والصحفى عصمت توفيق الباحث بمرحلة الماجستير في قسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان، ولفيف من الطلاب، وذلك تحت رعاية أشرف محمود عبد الرازق مدير عام اعلام أسوان والبحر الاحمر.

وصرحت مها محمد خليل مدير مجمع اعلام أسوان أن الندوة تناولت العلاقة التاريخية بين مصر الفرعونية والقارة الأفريقية والتي تمتد لأكثر من 3500 سنة والتقارب الثقافي بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الأفريقية.

وأضافت أن الندوة تناولت أيضا ابراز تاريخ الكشوف الجغرافية لأفريقيا والتي بدأت مع نهاية القرن الخامس عشر والنتائج التي ترتبت علي ذلك ومن ابرزها خضوع البلدان الافريقية للاستعمار بعد ذلك لعدة قرون، حتي حصلت علي استقلالها تدريجيا في ظل مساندة مصر الكبيرة لحركات التحرر في الدول الافريقية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وأشارت إلى أن الندوة أبرزت الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاستها للاتحاد الافريقي في الدورة الماضية وذلك في ظل حرص السياسة المصرية علي اعلاء مباديء التعاون الاقليمي مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات التنموية.

وتطرقت الندوة إلى أن منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا شهدت تطورات هامة في الآونة الأخيرة، وهي تطورات تبدو إيجابية إلا أنها تطرح العديد من التساؤلات، كما أنها مقترنة بعدد من التحديات، وهو الأمر الذي يدعو إلى شحذ فكري على مستوى النخبة المصرية، واهتمام خاص من قِبَل الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وصولا ً إلى تحقيق المزيد من الوعي والإدراك والفهم المتعمق لمختلف الجوانب المقترنة بتلك التطورات.

 

 


الهيئة العامة للاستعلامات

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