سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنقلاب سيارة نقل محملة بدقيق أسفل كوبرى بردين طريق "بلبيس- الزقازيق"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:52 م
إنقلاب سيارة نقل محملة بدقيق أسفل كوبرى بردين طريق "بلبيس- الزقازيق" نقلاب نقل - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب حادث إنقلاب سيارة محملة بالدقيق، أسفل كوبري بردين العلوي، قبل قليل، فى تعطل الحركة المرورية لمدة دقائق، قبل أن يتوجه رجال الأمن والمرور بالمحافظة وتم تسير الحركة المرورية ورفع أثار الحادث من جانبي الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة مركز الزقازيق بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث أسفر كوبري بردين العلوي دائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنتقل العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق،  إلي موقع البلاغ، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق نتيجة إختلال عجلة القيادة.

فيما وتوجهت قوة من إدارة مرور الشرقية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وجاري تحرير محضر بالواقعة،وفي سياق متصل، تلقي العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، إخطار يفيد وقوع حاجث تصادم بموقف النقل، بين سيارة ودراجة بخارية دائرة مركز  بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وتم نقله لمستشفي بلبيس  العام لتلقي العلاج.

 فيما شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالةالمرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المروريةوالعمل علي الإنضباط المروري بالطرق وتم تحرير  1024 بينهم 277 مخالفة إنتظار خاطئ. تلقي اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمنالشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد  قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي،مدير إدارة المروربالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارةمن شن حملات مرورية، وتم تحرير  1042مخالفة متنوعة بينهم   277مخالفة  إنتظار خاطئ

 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

كوبري بردين

حادث تصادم

سيارة محملة دقيقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة