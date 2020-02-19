إنقلاب سيارة نقل محملة بدقيق أسفل كوبرى بردين طريق "بلبيس- الزقازيق"

الشرقية – فتحية الديب

تسبب حادث إنقلاب سيارة محملة بالدقيق، أسفل كوبري بردين العلوي، قبل قليل، فى تعطل الحركة المرورية لمدة دقائق، قبل أن يتوجه رجال الأمن والمرور بالمحافظة وتم تسير الحركة المرورية ورفع أثار الحادث من جانبي الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة مركز الزقازيق بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث أسفر كوبري بردين العلوي دائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنتقل العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، إلي موقع البلاغ، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق نتيجة إختلال عجلة القيادة.

فيما وتوجهت قوة من إدارة مرور الشرقية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وجاري تحرير محضر بالواقعة،وفي سياق متصل، تلقي العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، إخطار يفيد وقوع حاجث تصادم بموقف النقل، بين سيارة ودراجة بخارية دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وتم نقله لمستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج.

فيما شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالةالمرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المروريةوالعمل علي الإنضباط المروري بالطرق وتم تحرير 1024 بينهم 277 مخالفة إنتظار خاطئ. تلقي اللواء عاطف مهران ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمنالشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي،مدير إدارة المروربالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارةمن شن حملات مرورية، وتم تحرير 1042مخالفة متنوعة بينهم 277مخالفة إنتظار خاطئ