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خالد صلاح
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إنشاء أول مصرف متخصص فى "الاستثمار الأخضر" برواندا لمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:33 ص
إنشاء أول مصرف متخصص فى "الاستثمار الأخضر" برواندا لمواجهة التغيرات المناخية البنك الأفريقي للتنمية
أ ش أ

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وافق بنك رواندا المركزى على انشاء مصرف متخصص في الاستثمار الأخضر ويحمل اسم (مصرف رواندا للاستثمار الأخضر) ويهدف إلى تعبئة التمويل الخاص للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وذكر بيان للبنك، أنه بموجب القرار ستنضم رواندا إلى قائمة دول العالم التي لديها بنوك للاستثمار الأخضر، ليصبح إجمالي عدد الدول التي تعتمد على بنوك الاستثمار الأخضر المعنية بالتصدي للتغيرات المناخية 35 دولة حاليا بينما كان يبلغ عددها 12 دولة فقط قبل عامين.

وأكد انتوني نيونج مسئول ملف التغيرات المناخية والتنمية الخضراء لدى البنك الأفريقي للتنمية - في تصريح صحفي - أهمية التصدي دائما للتغيرات المناخية بحسم من أجل تنمية التكنولوجيات الحديثة اللازمة لتحقيق هذا الهدف على نحو سريع وطويل المدى.

وأوضح أن البنك الأفريقي للتنمية يعمل بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ وائتلاف بنوك الاستثمار الأخضر على استكشاف كافة الطرق لتعبئة رأس المال بغرض دعم التصدي للتغيرات المناخية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.


بنك رواندا المركزى

الاستثمار الأخضر

التغيرات المناخية

البنك الأفريقي للتنمية

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