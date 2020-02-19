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إقبال كبير على انتخابات جمعية الصيادين بالمطرية دقهلية ..صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:27 م
إقبال كبير على انتخابات جمعية الصيادين بالمطرية دقهلية ..صور إنتخابات الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك
الدقهلية فريق المحافظات

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شهدت انتخابات الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بمدينة المطرية بمحافظة دقهلية، إقبالا كبيرا من قبل الصيادين، وذلك بعد أن فتحت اللجان أبوابها فى الساعة الحادية عشر بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية، بنادى الشروق بالمدينة، وذلك بإشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية.

 

الجدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للجمعية يبلغ 2026 عضوا من لهم حق التصويت، والمتقدمين لمقاعد أعضاء مجلس الإدارة 18 عضوا، ويتم انتخاب 11 عضوا من بين المرشحين، وبعد إعلان النتيجة بنجاح 11 عضوا أعضاء مجلس إدارة يتم الانتخاب فيما بينهم على 4 مقاعد، وهى مقاعد رئيس جمعية ونائب وسكرتير وأمين صندوق. 

 

وتقدم الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالمطرية المشهرة برقم 38 لسنة 84 ، خدمات عديدة للصيادين وهى المنوط بها متابعة أعمال التطهير داخل البحيرة، وهى عضو فى الاتحاد النوعى بالقاهرة وتقدم العديد من المساعدات لاسر الصيادين البسطاء من أعضائها وغيرهم.

 

ومن أبرز المرشحين عبدالكريم الرفاعى رئيس الجمعية الحالى والذى تولى رئاسة تلك الجمعية فى العشر سنوات الأخيرة.

 

على جانب آخر، أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ، لعقد لقاء المواطنين الأسبوعى، وقد وجه نائب المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات، بحسن التعامل مع المواطن ،وتقديم كافة الخدمات بابتسامه وضبط النفس فى المقام الأول ،عند مواجهة أى مشكله وتطبيق القانون على أى مخالف .

 

وأكد "الشيخ" ،أنه تم وضع مخطط استراتيجى للقضاء على مشكلة القمامة فى جميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مصانع لتدوير القمامة طبقا للمواصفات العالمية قريبا ،وأنه تم تحديد نقاط وسيطة مؤقتة لتجميع القمامة ،وأنه سيتم إلغائها فور بدء المصانع الجديدة عملها .

 

وقرر نائب المحافظ صرف مساعدات مالية فورية لعدد 15 حالة من الحالات الانسانية من المواطنين أبناء الدقهلية، وكلف السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ،بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج هؤلاء المواطنين فى برنامج تكافل وكرامة  وصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم، لحين استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مستديمة .

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الدقهلية

انتخابات جمعية الصيادين بالدقهلية

صيادى المطرية

بحيرة المنزلة

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