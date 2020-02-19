أهالى القرنة يشتكون من غلق طريق القبلى قامولا والصرف الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الأسبوعى، الذي يعقد بصورة دورية بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لبحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، بحضور كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ومسئولى الإدارات الخدمية بالمدينة.

وشهد اللقاء عرض عدد من شكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوي العاملة والاسكان وغيرها، وكانت أبرز المشكلات المطروحة فتح طريق مغلق بالقبلي قامولا ومشاكل التهجير والصرف الصحى، حيث أكد رئيس مركز القرنة أن كل الطلبات المقدمة ستخضع للفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين مشدداً على سرعة الاستجابة للطلبات القانونية المقدمة من المواطنين.

وكان قد حضر محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، يوم الإثنين الماضى، فعاليات اللقاء الأسبوعى "اليوم المفتوح" مع المواطنين، والذي يعقد بصورة دورية بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة العمل على تلقي وبحث مشاكل ومطالب المواطنين واحتياجاتهم، لوضع الحلول الفورية والملائمة لها، حيث تم تلقى عشرات الشكاوى في مختلف القطاعات للمساهمة في حلها لخدمة الأهالى.

وأوضح مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة جمال حلمي، أنه خلال اللقاء تم الاستماع إلى أكثر من 64 طلب وشكوى أبرزها في قطاعات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمرافق والإسكان الشعبي ومياه الشرب والصرف الصحي والقوى العاملة وشؤون الخريجين والمواقف، ومطالب عدد من حالات الأسر الأولى بالرعاية، ومن جانبه وجه نائب محافظ الأقصر، خلال اللقاء، بدراسة الجهات المختصة لكافة مطالب واحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين، وإحالة عدد من الشكاوى للشئون القانونية للتحقيق فيها.