أهالى الإسماعيلية يطالبون بإزالة الإشغالات بشارع هدى شعراوى..وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

اشتكى أهالي ومواطنو شارع هدى شعراوي، بحي ثانٍ بمحافظة الإسماعيلية، من وجود إشغالات بالشارع من قبل أصحاب محلات قطع غيارات السيارات، وتسببت التعديات في غلق الشارع وكذلك اختناقات مرورية يومية، حيث يعد الشارع تجاريًا لقطع غيارات السيارات ويقوم أصحاب المحلات بوضع قطع غيارات السيارات على حرم الطريق، وطالب الأهالي بعمل مجمع محلات لنقلهم لمكان آخر بعيدًا عن التجمع السكنى الكبير بشارع هدى شعراوي.

وقال، عبد الله العدوى، أحد الأهالى: "أطالب اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بسرعة إصدار قرار بتنفيذ إزالات لأصحاب محلات قطع الغيار بشارع هدى شعراوى، بعد أن قام أصحاب المحلات بوضع قطع غيارات السيارات على حرم الطريق، ووصل الأمر إلى وضع أصحاب المحلات قطع الغيارات "النص" و"الربع" أمام المحالات، وهو ما يشكل حركة المرور بشكل كامل يوميًا، مطالبًا المحافظ، بعمل مجمع محلات لنقلهم لمكان آخر بعيدًا عن التجمع السكنى.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.