أخبار الحوادث اليوم.. المرور تحذر من السرعة الزائدة بسبب الأمطار

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأربعاء، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



المستشار حماده الصاوى

قرر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، تولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لتنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.



أمطار

حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من الرعونة والسرعات العالية أثناء قيادة السيارات بعد سقوط اﻷمطار، على المحاور و الطرق الداخلية فى القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات منعا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



المحكمة الاقتصادية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعدم الاختصاص الولائى واختصاص هيئة التحكيم فى الدعوى المرفوعة من أحد المساهمين لفندق ماريوت، ضد فندق الماريوت للحصول على نسبة 10% المستحقة للطالب.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، يطالب فيها بإقالة كمال الهلباوى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، مختصما رئيس مجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بسبب دعوته للمصالح مع الإخوان من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل .

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى حادث مصرع شابين عقب سقوطهما داخل بالوعة صرف صحى، بمركز كرداسة، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثامين وطلبت تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.