"أحلام قاتلة".. الداخلية تقضى على بيزنس التسلل عبر الحدود

كتب محمود عبد الراضي

أحلام قاتلة" تقود بعض الشباب للموت في البحر، عن طريق التسلل عبر الحدود، بعدما يتلاعب السماسرة بعقولهم، ويوهموه بتحقيق الثراء السريع، عن طريق التسلل عبر الحدود، للحصول على أموالهم.

جهود أمنية ضخمة بذلتها وزارة الداخلية للتصدى لجرائم التسلل عبر الحدود، عن طريق رصد السماسرة وتعقبهم، واستنفار الحملات الأمنية في المحافظات التي تعتبر "ترانزيت" للمهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن استهداف الشقق التى تأوى الشباب قبل التحرك للبحر.

ونجحت الجهود الأمنية على مدار 12 شهر فى ضبط 106 قضية تسلل عبر الحدود بواقع 254 متهم وإحباط محاولة تسلل 134 شخص.

الأمر لم يتوقف عند حد ملاحقة السماسرة وضبط المتسليين عبر الحدود، وإنما لاحقت أجهزة الأمن الشخص الذين يزورون الأوراق والمستندات للشباب للسفر بطريقة غير شرعية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط صاحب شركة للتسويق والسياحة العلاجية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى التسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، واستقطاب الشباب راغبى السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة"، منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهم، وبتفتيش منزله عثر على عدد من الأجهزة والأوراق والمستندات الدالة على ضلوعه فى نشاطه الأثم، عبارة عن "جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان - جهاز طباعة ألوان منفصل، هارد - 2 فلاشة - 2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، 2 هاتف محمول يحوى أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات، 11 جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة –7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، 17 سجل تجارى –8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، 12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة، 2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة –3 تذاكر طيران، 2 كشف حساب بنكى مزور، 65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، 2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكى المعد للتزوير، مبلغ مالى –4 فيزا"، واعترف بنشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأجنبية، باستخدام أوراق ومستندات عرفية ورسمية مزورة ،لإدخال الغش والتدليس على السفارات وأن المبلغ النقدى المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى .

وبلغة الأرقام، نجحت الأجهزة الأمنية، خلال عام 2010 فى ترحيل 500 شاب والظاهرة كادت أن تنحصر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن التسلل عبر الحدود، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط تسلل 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط تسلل 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحلًا وإحباط تسلل 4200 شاب .