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الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:57 م
خالد صلاح
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أبوظبى تعلن عن مشاريع بنية تحتية بـ 10 مليارات درهم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:28 م
أبوظبى تعلن عن مشاريع بنية تحتية بـ 10 مليارات درهم ولى عهد ابو ظبى
وكالات

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أعلنت حكومة أبوظبي، عن عطاءات لمشاريع بنية تحتية بقيمة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل (2.7 مليار دولار أمريكي).
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت، اليوم الأربعاء، خططا لطرح "عطاءات شراكة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار) لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية".
 
وتشمل عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها هذا العام، مشروعات خاصة بإضاءة الشوارع، والطرق السريعة، إضافة إلى المواقف العامة.
 
وقالت الوكالة إن عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها تهدف إلى تسريع الاقتصاد، عن طريق تلك الشراكات.
 
ومن جهة اخرى أعلنت مجموعة أبوظبي_للإعلام عن انطلاقتها الجديدة بحزمة من البرامج والتطبيقات الرقمية على كافة منصاتها بأسلوب مبتكر ومشوق، ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على التخطيط الناجح للمحتوى، بناءً على دراسة تطلعات الجمهور.

أبوظبي

الإمارات

عطاءات الشراكة

الطرق السريعة

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