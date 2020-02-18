581 ألف جنيه لتمويل 107 مشروعاً إقتصادياً بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل 107 مشروعاً اقتصادياً بإجمالي 581 ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب إجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام وعضوية كلاً من مديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الانتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وقد أوضح السكرتير العام فى بيان أنه تمت الموافقة علي تمويل المشروعات التي سبق أن تقدم بها مواطنين من 31 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوي المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخري متنوعة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الاقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتي يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإهتمام بالأصول الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لإستغلالها وبحث إمكانية الإستفادة القصوي منها بما يحقق النفع العام ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الإستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق، يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين السابق.

حضر الإجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

و وجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف و الإنارة ورفع كفاءة الطرق كل في نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من إنتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الإجتماع أشاد المحافظ بمستوي الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ علي المال العام ومنع إهدار حق الدولة.