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أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز اليوم الثلاثاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي لكوبا وتساءل أَنَّى لهذه السياسة أن تُساعد الشعب الكوبي .

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر أدرج رودريجيز87 إجراء تفرضه واشنطن لخنق الاقتصاد الكوبي منذ ستة عقود وخاصة على مدار العامين الماضيين.

وسلط وزير الخارجية الكوبي الضوء بشكل خاص على تعليق زيارات السفن السياحية للجزيرة والقيود المفروضة على سفر الأمريكيين لكوبا بغرض السياحة والعراقيل المفروضة على زيارات أفراد الأسر الكوبية بين البلدين.

وكان رودريجيز رد في تعقيب على ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوبا في خطاب حالة الاتحاد الأخير في الخامس من فبراير الماضي بقوله أنه إذا كان ترامب يرغب حقًا في دعم الشعب الكوبي فعليه أن يرفع هذا الحصار الاقتصادي عن كوبا واصفًا إياه بحصار الإبادة الجماعية، حسب وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية.

ومن جهة اخرى أمرت الحكومة الكوبية بتشغيل مصنع للأسمنت عبر حرق الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة، وسط أزمة وقود جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على "جزيرة الحرية"، وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، أن مصنع "سيمنتوس سيينفويجوس" بوسط البلاد، سيتسلم مزيدا من إمدادات الإطارات المستعملة لحرقها، وذلك بأوامر من الرئيس ميجيل دياز كانيل.

وقال مسؤولون إنه يتم حرق من 130 إلى 150 إطارا يوميا لتشغيل مصنع الأسمنت، وهناك خطة لزيادة هذا الرقم إلى 400 إطار يوميا بهدف تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%. وتعاني كوبا من نقص في الوقود منذ سبتمبر الماضي، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على السفن التي تنقل النفط من فنزويلا إلى الجزيرة. وتهدف واشنطن من خلال هذه العقوبات إلى الضغط على هافانا، لوقف دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمنافسه خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد.

وكانت هافانا اتهمت الحكومة المؤقتة فى بوليفيا بالسعى لتدمير العلاقات بين البلدين منذ توليها السلطة العام الماضى وذلك إلى حد ما نتيجة ضغط إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وذلك بعد يوم واحد من تعليق بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.