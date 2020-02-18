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خالد صلاح
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وزير الزراعة الكورى الجنوبى: صادراتنا من الأغذية للصين تضررت بسبب كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:57 ص
وزير الزراعة الكورى الجنوبى: صادراتنا من الأغذية للصين تضررت بسبب كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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صرح وزير الزراعة الكورى الجنوبى كيم هيون-سو، اليوم الثلاثاء، بأن صادرات بلاده من السلع الزراعية للصين شهدت تعثرا طفيفا جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وأوضح كيم - فى تقرير حول السياسات الغذائية داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "كان لفيروس كورونا المستجد تأثير سلبى على قطاع الزراعة فى كوريا الجنوبية، إذ أنه أضر بثقة المستهلك وتسبب فى تأخر إجراءات الجمارك والشحن داخل الصين".
 
وأضاف الوزير الكورى الجنوبى، "نحن نخطط لمراقبة تداعيات الأمر على هذا القطاع عن كثب وعدم إدخار أى جهد لتقليل حجم الضرر".
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 72436 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1868شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

كوريا الجنوبيه

الصين

فيروس كورونا

كورونا

السلع الغذائيه

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