وزير: اتفاق أمريكا وطالبان على خفض العنف سيبدأ خلال 5 أيام

رويترز

قال القائم بأعمال وزير الداخلية فى أفغانستان اليوم الثلاثاء إن اتفاقا بين حركة طالبان والقوات الأمريكية على خفض العنف سيبدأ العمل به خلال خمسة أيام.

وقال مسعود أندرابى لجمع من قادة الشرطة فى كابول "فترة خفض العنف ستبدأ فى غضون خمسة أيام وسيستند ذلك إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان".

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بالتقدم الذي تم إحرازه فى مباحثات السلام الجارية بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية، وجدد خان خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد مع المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، التزام بلاده بالعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء.