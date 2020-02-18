وزير: اتفاق أمريكا وطالبان على خفض العنف سيبدأ خلال 5 أيام

قال القائم بأعمال وزير الداخلية فى أفغانستان اليوم الثلاثاء إن اتفاقا بين حركة طالبان والقوات الأمريكية على خفض العنف سيبدأ العمل به خلال خمسة أيام.
وقال مسعود أندرابى لجمع من قادة الشرطة فى كابول "فترة خفض العنف ستبدأ فى غضون خمسة أيام وسيستند ذلك إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان".
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بالتقدم الذي تم إحرازه فى مباحثات السلام الجارية بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية، وجدد خان خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد مع المندوب الأمريكى الخاص لعملية السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، التزام بلاده بالعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية اليوم الثلاثاء.
وأعرب خان عن أمله بأن يتم التوقيع على اتفاق السلام مبكرا كما يليه الحوار بين الأفغان للعمل على التسوية للاستقرار والسلام الدائم في أفغانستان.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن السلام في أفغانستان يعد مهما لخلق الظروف المواتية للملايين من اللاجئين الأفغان في باكستان للعودة إلى أوطانهم بكرامة وشرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة