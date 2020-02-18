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وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:22 م
وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على التخلص من المبيدات الخطرة وعالية الضرر على صحة الإنسان، والتى بلغت نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة والراكدة، الناتجة عن تراكمات لعشرات السنين، من الاستخدام العشوائى غير الرشيد لهذه الملوثات، من بينها 220 طن من اللندين بميناء الأديبة، و440 طن مبيدات بالصف، و350 طن موزعة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف عبد المجيد، خلال كلمته بمؤتمر وزارة البيئة، للإعلان عن التخلص من المبيدات المتراكمة في مخزن الصف والبالغة 470 طن، بادرت وزارة الزراعة المصرية فى المشاركة فى هذا المشروع، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمى، بإجمالى 8.1 مليون دولار، لافتا إلى أن إجمالى مساهمة وزارة الزراعة بلغت نحو 5.8 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة اليونانية المنفذة أوصت بأن الاستعمالات المستقبلية لمخزن الصف، يجب أن تكون محددة فى الأنشطة الصناعية مثل تخزين المعدات أو الكيماويات، مع منع استخدامه فى تخزين، أو مناولة أى مواد تتعلق بالاستهلاك الآدمى أو الحيوانى.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من حصر وتكويد حوالى من 310 إلى 350 طن بمعرفة فريق العمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، موزعة على أكثر من 60 موقع على مستوى الجمهورية، شاملة أربع موانئ، وجارى إجراءات الإفراج القضائى عن تلك الكميات، حتى يمكن التخلص من تلك الكميات فى أقرب وقت ممكن.

 

وتابع: "أننا ملتزمين بالاتفاقيات الدولية فى هذا المجال، واتفاقية استكهولم لتقليل استخدام المبيدات العضوية الثابتة شديدة الخطورة، وتقليل إنتاجها، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أو منع إنتاج واستخدام الكيماويات الخطرة، وتقليل انبعاثات الملوثات المنتجة دون قصد، نظرا لما تسببه هذه الملوثات من تأثيرات صحية خطيرة على الإنسان، مثل السرطان، واضطراب الأعصاب، ونقص المناعة، ومشاكل الإنجاب".

 


وزارة البيئة

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