نيويورك تايمز: مخاوف من كارثة وبائية بعد استقبال كمبوديا سفينة بها حالة كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أن الطريقة التى تعاملت بها كمبوديا مع السفينة السياحية التى رست على شواطئها يمكن أن تزيد بشكل كبير حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل، بعد اكتشاف حالة مصابة به كانت على متنها، فى الوقت الذى خرج فيه الركاب من السفينة دون ارتداء الكمامات الواقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء كمبوديا عند استقباله ركاب السفينة السياحية الأمريكية، التى رفضت أربع دول من قبل دخولها موانيها رغم عدم وجود حالات إصابة بها فى السابق، لم يكن يرتدى الكمامة مطمئنا بأن السفينة خالية منها. كما أن حراسه أمروا من يرتدون الكمامات بخلعها. وكذلك، فإن السفير الأمريكى فى كمبوديا باتريك مورفى، الذى جلب معه عائلته لتحية الركاب الخارجين من السفينة، كان بلا كمامة أيضا.

لكن بعد نزول مئات الركاب، تبين إصابة أحدهم فيما بعد بفيروس كورونا. والآن يشعر مسئولو الصحة بالقلق من أن كمبوديا فتحت أبوابها لتفشى المرض، وأن العالم ربما يدفع الثمن مع توجه السائحين الذين كانوا على متن السفينة إلى بلدانهم.

وتابعت الصحيفة قائلة إن قرار رئيس وزراء كبوديا هون سين بالسماح للسفينة بالدخول كان له حسابات سياسية أكثر من أى شىء أخر على ما يبدو، فالقائد الأطول حكما فى المنطقة حليف مقرب للصين، ويعرف بمهاراته فى القدرة على البقاء. إلا أن منتقدى رئيس وزراء كمبوديا يشعرون بالقلق من أنه قد تصرف بتهور. وقال سوفال إر، الخبير فى سياسات كمبوديا بكلية أوكسيندشيال، إنه كان عليه القيام بما يفعله الحكام المستبدين من التقاط الصور والورود والاستفادة من هذا للحد الأقصى.. لكن ما هو الأفضل للكمبوديين ليس له علاقة به.

وتقول نيويورك تايمز إن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة ما إذا كان القرار بالسماح لركاب السفينة سيؤدى إلى كارثة وبائية.