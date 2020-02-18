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نائب وزير الخارجية الكويتى: مستمرون فى وساطتنا لحل الأزمة الخليجية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:01 ص
نائب وزير الخارجية الكويتى: مستمرون فى وساطتنا لحل الأزمة الخليجية خالد الجارالله
أ ش أ

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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، استمرار الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

 وأضاف الجارالله -  فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته  فى احتفال السفارة الكندية لدى الكويت بيوم العلم الوطنى الكندى - قائلا،: "كنا ومازلنا نشعر بالإحباط لوجود واستمرار هذا الخلاف بين الأشقاء فى دول مجلس التعاون، ولن نفقد الأمل فى الحل".

وردا على سؤال حول لقاء وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال الجارالله إن  هناك تواصلا مستمرا مع الجانب الإيراني، وزيارات لمسؤولين إيرانيين إلى الكويت .. مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يلتقى الوزيران على هامش المؤتمر.

ووصف مباحثاتهما ب(الإيجابية والبناءة)، موضحا أنه تم التطرق خلالها إلى الأوضاع فى المنطقة، وإلى العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هذه اللقاءات مفيدة وستصب فى مصلحة المنطقة والجهود الهادفة للتهدئة.

وعما يسمى بخطة السلام الأمريكية حيال القضية الفلسطينية، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، :"سبق أن أشرنا إلى أن الكويت عبرت عن موقفها حيالها، بأننا نؤيد ونثمن عاليا جهود الولايات المتحدة، وأن هذه الخطة تتعلق بقضية شعب عانى أكثر من 70 عاما، بالتالى لابد من وضع حد لهذه المعاناة، وهذا الجهد لن يتحقق إلا بحل قائم على الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".


الكويت

الرباعى العربى

السعودية

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