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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة رصف شوارع الصف والانتهاء من مشروع الصرف بالمدينة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:12 م
نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة رصف شوارع الصف والانتهاء من مشروع الصرف بالمدينة إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المبنى الجديد بمدرسة الصف، الثانوية ومجمع المدارس الثانوية الصناعية بمنطقة أبوبكر الصديق شرق مدينة الصف لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تعترض الأعمال الإنشائية.
 
وشملت الجولة تفقد ما تم تنفيذه من أعمال رصف الطرق بنطاق المركز والمدينة حيث يتم أعمال رصف بشوارع يوسف السباعي والكرنك والجيش بالمدينة، ووجه نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية مسؤلى الجهات المعنية للمشروعات بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
 
وتفقد نائب المحافظ موقف السرفيس بمدينة الصف، وخلال الجولة التقى بعدد كبير من المواطنين واستمع الى مطالبهم وشكواهم، ورافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس خيرى مرسى، رئيس المدينة ومديرى التعليم والأبنية التعليمية بالمدينة ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال.
 
وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمراكز والمدن، تفقد نائب المحافظ محطه الرفع للصرف الصحى بعزبة السلام ومحطة الرفع للصرف الصحى بالصف البلد بمركز ومدينة الصف لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تعترض المشروع ، كما وجه نائب المحافظ مسؤلى الجهات المعنية خلال الجولة بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
 
كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أنه تم التشديد على الجهاز التنفيذى للصرف الصحى بالالتزام بتشغيل مشروع الصرف الصحى فى الموعد المحدد نظرًا للأهمية القصوى الذى يمثلها المشروع للمواطنين"، مؤكدًا أنه جارى الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمدينة العياط خلال الفترة القادمة وجارى مد خدمة الصرف الصحى لـ18 قرية بالعياط ضمن مشروع مصرف الرهاوى، والتى ستسهم بشكل كبير فى احتواء أزمات الصرف الصحى بمركز العياط.
 
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف (2)
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف 

جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف (3)
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف 

جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف (4)
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف 

جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف (5)
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف 

جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف (6)
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف 

جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف (1)
جولة لنائب محافظ الجيزة بالصف 

 


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