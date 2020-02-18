واحتشد حوالي 200 من الهاربين الكوريين الشماليين في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الكورية الجنوبية سول من أجل الإعلان عن تدشين الحزب، قبل أقل من شهرين من الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في 15 أبريل القادم.

وانضم تيه الذي هرب إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 إلى حزب الحرية الكوري المعارض الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر وأعلن محاولته الترشح في انتخابات أبريل، متعهدًا بالعمل من أجل توحيد الكوريتين في حال انتخابه.
 