مقتل جندى أوكرانى فى اشتباك بشرق البلاد

رويترز

قال الجيش الأوكرانى فى بيان إن جنديا قتل وأصيب أربعة بنيران معادية فى منطقة دونباس شرق البلاد اليوم الثلاثاء.

وفى وقت سابق اتهم الجيش القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف المورتر والقنابل والأسلحة الرشاشة.

وتسبب الصراع بين القوات الأوكرانية وقوات مدعومة من روسيا فى شرق البلاد فى مقتل أكثر من 13 ألفا منذ 2014 على الرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار فى 2015.

كان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قد أعلن، اليوم السبت، أن كييف مستعدة لعقد السلام فى دونباس ولكن بشروطها، وقال زيلينسكى -خلال مؤتمر الأمن فى ميونيخ وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "لدينا جيش قوى للغاية وهو واحد من أقوى الجيوش فى أوروبا يضم 200 ألف جندى ونحن مستعدون لكل شيء لكننا نريد السلام بشروطنا ".

ويشارك الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى فى مؤتمر ميونخ الدولى للأمن للمرة الأولى والذى يعقد أعماله من 14 حتى 16 فبراير الجاري.