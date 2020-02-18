مسؤولان باكستانيان يزوران ووهان الصينية للقاء الطلاب المتعافين من كورونا

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زار مسؤولان من السفارة الباكستانية لدى الصين، مدينة ووهان الصينية وبؤرة تفشى فيروس كورونا المستجد، للقاء 4 طلاب باكستانيين أصيبوا بالفيروس فى يناير الماضي، وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، أن السلطات الصينية سمحت لعضوين من أعضاء قوات المهام الخاصة فى السفارة الباكستانية لدى بكين بلقاء الطلاب والحصول على معلومات مباشرة بشأن صحتهم وتعافيهم من الفيروس.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى، للشئون الصحية ظافر ميرزا، قد أعلن أواخر يناير الماضي، إنه تم تشخيص إصابة أربعة طلاب باكستانيين فى الصين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا فى 13 فبراير الجارى أنهم قد تعافوا تماما الآن وخرجوا من المستشفى فى الصين.

يذكر أن، حكومة باكستان قررت، خلافا لمعظم دول العالم، الامتناع عن إجلاء مجموعة كبيرة من مواطنيها العالقين فى مدينة ووهان الصينية ، حيث وجدت التقارير أن هناك 800 طالب باكستانى وجدوا أنفسهم عالقين فى ووهان ، إذ حثتهم حكومتهم على البقاء فى المدينة رغم المخاوف المتزايدة على صحتهم ، نظرًا لعدم امتلاك إسلام آباد القدرة على منع تفشى الفيروس فى البلاد والعجز عن معالجة المصابين به محليا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1868شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 72436 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 72436 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1868شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.