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محطة صرف بلقاس تحصل على شهادة T.S.M للمرة الرابعة على التوالى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:29 ص
محطة صرف بلقاس تحصل على شهادة T.S.M للمرة الرابعة على التوالى محطة صرف بلقاس بالدقهلية تحصل على شهادة الجودة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.، لمحطة معالجة صرف صحى بلقاس للمرة الرابعة.

 

وأشار المهندس خالد حسين، إلى أن ذلك يأتى حرصاً من الشركة على تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بصفة مستمرة، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM،  منها 20 محطة معالجة صرف صحى، و9 محطات مياه شرب.​

 

وكان محافظ الدقهلية، قد وضع حجر الأساس لـ5 محطات مياه مدمجة بمركزى بلقاس ونبروه، وهى محطات مياه تعمل بنظام الترشيح الفائق بكل من موقع محطة مياه الشوامى والتى ستعمل بطاقة تشغيلية حوالى 5 آلاف م3/يوم، وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون جنيه؛ لتخدم مجلس قرى الشوامى وبلقاس خامس ومحطة بقرية بسنديلة، تعمل بطاقة تشغيلية حوالى 5 آلاف م3/يوم، وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون جنيه؛ لتخدم مجلس قروى الزهراء وبسنديلة والسبخاوية والحاج شربينى. ومحطتين بقرية نشا، ومحطة بقرية ميت عباد بمركز نبروه؛ والتى ستعمل بطاقة تشغيلية حوالى 15 ألف م3/يوم، وبتكلفة استثمارية تبلغ 90 مليون جنيه؛ لتخدم قرى مركز نبروه.

 

وتفقد محطة مياه الشرب بجمصة؛ لمتابعة سير العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة لزيادة طاقتها إلى 68 ألف م3/ يوم. بينما سيتم افتتاح محطة رفع صرف صحى كوم النور (3) بميت غمر يوم الأربعاء القادم، والتى ستعمل بطاقة تشغيلية حوالى 70 لتر/ثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لكل من المحطة وخط الطرد حوالى 8 ملايين جنيه، بينما تكلفت شبكة الانحدار بكوم النور حوالى 12 مليون جنيه؛ لتخدم جزءا من قرية كوم النور.

 

 


وزاره الإسكان

شركات المياه

شركه مياه الدقهليه

محطه صرف الصحى

شهاده الجوده

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