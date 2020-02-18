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خالد صلاح
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متحدث الدستورية العليا: مؤتمرات المجالس الدستورية الأفريقية دعم حرية الصحافة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:20 م
متحدث الدستورية العليا: مؤتمرات المجالس الدستورية الأفريقية دعم حرية الصحافة مؤتمر الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر – تصوير كريم عبد العزيز

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قال المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، إن اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى، يتواكب مع الزخم الذى أحدثته مصر فى نهاية دورة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مؤكدًا أن هذا النجاح يعظم من نجاح الاجتماع الذى يعقد السبت المقبل.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء، لإعلان انطلاق اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والذى سيعقد السبت المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

 

وأضاف أن هيكلة الاتحاد الأفريقى والاستثمار وغيرها من المشاركات المصرية فى المحافل الدولية للتعبير عن القارة السمراء، ما يزيد من ترقب المجتمع القضائى الدولى لنتائج اجتماع القاهرة رفيع المستوى الذى يشارك فيه رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بالقارة، لقوة تأثيرها الإقليمى والدولي.

 

واستعرض المستشار بولس فهمى، النجاح الذى حققته الدورات الثلاث السابقة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير، والتى كانت حاضرة دائمًا على مائدة البحث الدستورى، مشيرًا إلى الأحكام التى صدرت فى هذا الصدد من المحاكم الدستورية والعليا والمحاكم العليا حول حرية الصحافة وحرية الاطلاع.

 

وأكد المستشار بولس فهمى، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية تعد أقدم المحاكم الدستورية فى القارة الأفريقية والمؤسس للقضاء الدستورى فى القارة، فضلًا عن دورها القيادى والرائد بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا فى أفريقيا.


المستشار سعيد مرعي

رئيس المحكمة الدستورية العليا

اتحاد هيئات الرقابة القضائية

الدستورية الإفريقية

القضاء الدستوري العالمي

القضاء الدستوري الافريقي

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