"كيفية مواجهة فيروس كورونا بطرق آمنه" ..ندوات فى أسيوط للعاملين فى الصحة

أسيوط - ضحا صالح

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الندوة التثقيفية التى عقدتها الإدارة العامة للكوارث والأزمات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية ومديرية الصحة لمسئولى الأزمات والأمن والسلامة المهنية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر وحالات الطوارى وتنفيذ خطط الإخلاء بالطرق الآمنة والتوعية بطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ويحيى أبو رحمة مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية عقد اللقاءات والندوات التثقيفية الدورية لمسئولى الأزمات والأمن والسلامة المهنية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر وحالات الطوارىء وتنفيذ خطط الإخلاء بالطرق الآمنة والأخطار المتعلقة بمجال الحماية المدنية والتوعية بمجال الوقاية من الأمراض الوبائية مشددًا على ضرورة عقد تلك الندوات للمواطنين بفئاتهم لتوعيتهم بسرعة الإبلاغ فى مثل تلك الحالات وكيفية التعامل معها للحفاظ على الأرواح والممتلكات مشيدًا بالدور الذى يقدمه رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ فى حالات الغرق والحرائق بكافة صورها بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به مديرية الصحة فى التوعية بمواجهة الأمراض والوقاية منها.

وأوضح يحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث أن الندوة ضمت مديرى الأزمات بالمراكز والأحياء ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن والصحة والرى والزراعة والإسكان والتموين والطب البيطرى والمنطقة الأزهرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وموظفى الأمن بديوان عام المحافظة وتم خلالها التوعية بكيفية التعامل فى المخاطر وحالات الطوارى وتنفيذ خطط الإخلاء بطريقة آمنة والوقاية من الأخطار المتعلقة بمجال الحماية المدنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات فضلًا عن الإجراءات المتخذة حيال الأنفلونزا الموسمية "كورونا".

وتناول اللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية -خلال المحاضرة- الطرق الآمنة التى يجب إتباعها فى التعامل مع المخاطر وحالات الطوارى وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء والوقاية من الأخطار المتعلقة بمجال الحماية المدنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات موجها مسئولى الأزمات بضرورة بالتحلى بالثبات الانفعالى فى بعض الحالات والتعامل معها بطرق أمنة وإعداد التقارير وسرعة الإبلاغ عنها على رقم 180 مؤكدًا أن الإدارة مجهزة بالإمكانيات والمعدات التى تساعدها فى التعامل مع كافة المخاطر والأزمات مشيدًا بدور المحافظة فى توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام الإدارة للقيام بعملها.

فيما أشار الدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة إلى الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المديرية للحماية من فيروس كورونا حيث تم رفع درجة الاستعداد لرصد أى حالات قد يشتبه فى إصابتها والتعامل معاها بالطرق الصحيحة وتم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعى لديهم عن أعراض هذا الفيروس وغيره وطرق الوقاية لافتا إلى مدى جاهزية مطار أسيوط الدولى لرصد أى حالات قد يشتبه بإصابتها بالفيروس مؤكدا أن فى حالة ظهور أى أعراض على احد العائدين بيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة ونقلة إلى أماكن المتخصصة للحجر الصحي.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى استكمال خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية والمقاهى والحواجز الحديدية والاسمنتية والبروزات التى تتعدى على حرمة الطريق وتسبب الزحام المرورى، لافتا إلى تكثيف ومواصلة الحملات فى عدد من المراكز بالتنسيق مع شرطة المرافق وتكرارها دوريًا لعدم عودة الاشغالات مرة أخرى بعد إزالتها لتحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية مع تحرير محاضر للمخالفين منوهًا بأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات.

وأوضح محمد البشير رئيس حى غرب إنه فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كافه الاشغالات من الشوارع وبناءًا على تعليمات محافظ أسيوط قام قسم الاشغالات بشن العديد من الحملات الرقابية الدورية بشوارع 26 يوليو وميدان المجاهدين والطريق الدائرى وتم إزالة ورفع كافة الإشغالات والبروزات والحواجز الحديدية والأسمنتية التى تستخدم فى حجر أماكن لركن السيارات لتيسير الحركة المروية وكذلك إزالة الاعلانات المخالفة لإظهار الشوارع بصورة حضارية لائقة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفى القوصية أشارت هويدا شافعى رئيس المركز إلى تنفيذ حملة لرفع الاشغالات من شوارع المدينة شارك فيها قسمى الاشغالات والنظافة بالمركز باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين بمدينة القوصية نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور والتحفظ على الإشغالات ومصادرها وتطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.



حملات لازالة الاشغالات



حملات لازالة الاشغالات



حملات لازالة الاشغالات



حملات لازالة الاشغالات



الندوة التثقيفية



الندوة التثقيفية