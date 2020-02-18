وقال مسؤولون إنه يتم حرق من 130 إلى 150 إطارا يوميا لتشغيل مصنع الأسمنت، وهناك خطة لزيادة هذا الرقم إلى 400 إطار يوميا بهدف تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5%.

وتعاني كوبا من نقص في الوقود منذ سبتمبر الماضي، عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على السفن التي تنقل النفط من فنزويلا إلى الجزيرة.

وتهدف واشنطن من خلال هذه العقوبات إلى الضغط على هافانا، لوقف دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمنافسه خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد.