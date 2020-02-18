كتان طنطا تتراجع عن فصل 8 عمال ومفاوضات لتحقيق مطالب العمال خلال 6 أشهر

تراجع الدكتور راجح عبد العزيز النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت عن قرار فصل 8 من عمال الشركة وإحالتهم للنيابة العامة، بعد تعطيل العمل وتوقف مصانع الشركة، بسبب الإضراب عن العمل، واكتفت الشركة بالتفاوض والسعى لتحقيق مطالب العمال خلال 6 أشهر.

كان الدكتور راجح عبد العزيز النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت، قد قرر أمس فصل 8 من عمال الشركة وإحالتهم للنيابة العامة، بعد تعطيل العمل وتوقف مصانع الشركة عن العمل والإنتاج وترتب عليه إلحاق أضرار ماديه وأدبيه ومعنوية جسيمة فى حق وسمعة الشركة مع عملائها فى الداخل والخارج.

كانت مديرية القوى العاملة بالغربية قد حررت محضر إثبات حالة بتاريخ 16فبراير الجارى بقيام العاملين بالشركة بتعطيل 8 عمال للعمل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1675 أحوال مركز طنطا.

وأصدرت الشركة منشورا جاء فيه بعد الاطلاع على القانون رقم 159لسنة 1981والقرارات المتعلقة به، والقانون رقم 12لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقرار الإدارى رقم 111 لسنة 2016 بتاريخ 5 أكتوبر 2016 الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوى، ولدواعى الحفاظ على العمل ونظامه طبقا لعقد العمل المبرم مع العاملين بعقود بتاريخ 16 فبراير 2020.

قرار الفصل