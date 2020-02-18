سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كتان طنطا تتراجع عن فصل 8 عمال ومفاوضات لتحقيق مطالب العمال خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:33 م
كتان طنطا تتراجع عن فصل 8 عمال ومفاوضات لتحقيق مطالب العمال خلال 6 أشهر شركة طنطا للكتان
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع الدكتور راجح عبد العزيز النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت عن قرار فصل 8 من عمال الشركة وإحالتهم للنيابة العامة، بعد تعطيل العمل وتوقف مصانع الشركة، بسبب الإضراب عن العمل، واكتفت الشركة بالتفاوض والسعى لتحقيق مطالب العمال خلال 6 أشهر.

 

كان الدكتور راجح عبد العزيز النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت، قد قرر أمس فصل 8 من عمال الشركة وإحالتهم للنيابة العامة، بعد تعطيل العمل وتوقف مصانع الشركة عن العمل والإنتاج وترتب عليه إلحاق أضرار ماديه وأدبيه ومعنوية جسيمة فى حق وسمعة الشركة مع عملائها فى الداخل والخارج.

 

 كانت مديرية القوى العاملة بالغربية قد حررت محضر إثبات حالة بتاريخ 16فبراير الجارى بقيام العاملين بالشركة بتعطيل 8 عمال للعمل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1675 أحوال مركز طنطا.

 

وأصدرت الشركة منشورا جاء فيه بعد الاطلاع على القانون رقم 159لسنة 1981والقرارات المتعلقة به، والقانون رقم 12لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقرار الإدارى رقم 111 لسنة 2016 بتاريخ 5 أكتوبر 2016 الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوى، ولدواعى الحفاظ على العمل ونظامه طبقا لعقد العمل المبرم مع العاملين بعقود بتاريخ 16 فبراير 2020.


قرار الفصل

قرار الفصل

 

قرار عودة العمال
قرار عودة العمال

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

كتان طنطا

فصل 8عمال بكتان طنطا

اخبار الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة