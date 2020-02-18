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كازاخستان تلقى القبض على عنصرين متطرفين خططا لهجمات إرهابية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:10 ص
كازاخستان تلقى القبض على عنصرين متطرفين خططا لهجمات إرهابية شرطة كازاخستان
أ ش أ

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ألقت لجنة الأمن القومى فى كازاخستان، اليوم الثلاثاء، القبض على متطرفين فى مدينة ألما آتا كانا يخططان لشن هجمات إرهابية فى أماكن مزدحمة. ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان أصدرته لجنة الأمن القومى "خلال إجراءات التحقيق فى مكان إقامتهما، تم مصادرة عبوة ناسفة محلية الصنع تحتوى على مكونات لافتة للنظر، وعناصر لتصنيعها، وسكاكين، وهواتف ذكية تحتوى على صور لأهداف محتملة".

على جانب أخر قالت سلطات كازاخستان، إن شخصين توفيا متأثرين بجراحهما فى اشتباكات وقعت فى 7 فبراير الجارى، فى جنوب الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى عشرة.

وأدت الواقعة التى بدأت بخلاف على حق المرور إلى شجار بين عرقيتى الكازاخ والدونجان، وهم أقلية مسلمة من أصول صينية، أعقبها نوبة غضب أثناء الليل أحرق خلاها حشد عشرات المبانى والسيارات.

وقال أليكسى كالياتشيدى، نائب وزير الداخلية، إن عشرات الاشخاص ما زالوا قيد الاعتقال فى حين تقيم الشرطة أدوارهم فى الواقعة. وتحقق الشرطة كذلك مع عدد من الأشخاص فى الدولة التى يقطنها 19 مليون نسمة للاشتباه فى استغلالهم الاشتباكات لنشر خطاب كراهية.

وأمر الرئيس قاسم جومارت توكاييف بالتحقيق في أسباب اندلاع العنف الذي تردد أنه شارك فيه المئات من الأشخاص الذين الحقوا أيضا اضرار بالعشرات من المنازل والسيارات.

وقال توكاييف في رسالة: "أهم شيء الآن هو تهدئة الشعب"، مضيفا أن العدالة سوف تطبق على أي شخص نشر شائعات ومعلومات مضللة أو حرض على الكراهية بين الجماعات المختلفة.

ومن جانبه، وقال وزير الداخلية يرلان تورجومباييف، فى تصريحات أمس السبت، إن 49 شخصا اعتقلوا في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في العديد من القرى في منطقة بالقرب من الحدود الكازاخستانية مع قرجيزستان. وذكر تورجومباييف أن عدد المصابين 40 شخصا. وقال إن رجلي شرطة أصيبا بطلقات نارية.
 
 

 

 


كازاخستان

شرطة كازاخستان

عناصر إرهابية

مدينة ألما

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