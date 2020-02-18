كازاخستان تلقى القبض على عنصرين متطرفين خططا لهجمات إرهابية

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ألقت لجنة الأمن القومى فى كازاخستان، اليوم الثلاثاء، القبض على متطرفين فى مدينة ألما آتا كانا يخططان لشن هجمات إرهابية فى أماكن مزدحمة. ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان أصدرته لجنة الأمن القومى "خلال إجراءات التحقيق فى مكان إقامتهما، تم مصادرة عبوة ناسفة محلية الصنع تحتوى على مكونات لافتة للنظر، وعناصر لتصنيعها، وسكاكين، وهواتف ذكية تحتوى على صور لأهداف محتملة".

على جانب أخر قالت سلطات كازاخستان، إن شخصين توفيا متأثرين بجراحهما فى اشتباكات وقعت فى 7 فبراير الجارى، فى جنوب الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى عشرة.

وأدت الواقعة التى بدأت بخلاف على حق المرور إلى شجار بين عرقيتى الكازاخ والدونجان، وهم أقلية مسلمة من أصول صينية، أعقبها نوبة غضب أثناء الليل أحرق خلاها حشد عشرات المبانى والسيارات.

وقال أليكسى كالياتشيدى، نائب وزير الداخلية، إن عشرات الاشخاص ما زالوا قيد الاعتقال فى حين تقيم الشرطة أدوارهم فى الواقعة. وتحقق الشرطة كذلك مع عدد من الأشخاص فى الدولة التى يقطنها 19 مليون نسمة للاشتباه فى استغلالهم الاشتباكات لنشر خطاب كراهية.