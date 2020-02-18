سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قنصل مصر بملبورن يقيم حفل استقبال لمجلس أمناء مؤسسة راعى مصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:15 م
قنصل مصر بملبورن يقيم حفل استقبال لمجلس أمناء مؤسسة راعى مصر قنصل مصر فى ملبورن خلال حضور الاحتفال
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل القنصل العام محمد فخرى قنصل عام جمهورية مصر العربية في ملبورن المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية والذي قام بزيارة إلى مدينة ملبورن بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، رافقه فيها كل من الكاتب والمفكر المعروف الدكتور خالد منتصر والفنان الكبير أحمد حلمي، وذلك في إطار حملة لدعم الأنشطة التنموية والخيرية التي تقوم بها المؤسسة في بعض أنحاء جمهورية مصر العربية وخاصة صعيد مصر.
 
 
هذا، وقد قام القنصل العام محمد فخري بتنظيم حفل استقبال بدار السكن على شرف الضيوف حضره عدد كبير من رموز وأبناء الجالية المصرية في ملبورن حيث أكد القنصل العام على أن الجالية المصرية المهاجرة في استراليا هي من أكثر الجاليات ارتباطا بوطنها الأم، كما أنها تمثل نموذجا يحتذى به في تمثيل الشخصية المصرية داعيا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالإنسان الذي يمثل العمود الفقري لأي عملية تنمية.
 
 
من ناحية أخرى، أكد المستشار امير رمزي في كلمته بهذه المناسبة على أن الدور الرئيسي لمؤسسة راعي مصر يتمثل في النهوض بالمواطن المصري الأكثر فقرا للوصول به إلى الحد الأدنى للحياة الإنسانية الكريمة مؤكدا على ضرورة البناء على الانجازات التي تحققها الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
 
 
من جانبهما، أكد كل من الكاتب الدكتور خالد منتصر والفنان أحمد حلمي على دعمهما للأنشطة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر، وشعورهما بالفخر لتواصل المصريين في الخارج مع وطنهم الأم، داعيين إلى دعم المشروعات التنموية التي تستهدف النهوض بالمواطن المصري.
 
 
من الجدير بالذكر أن فرع مؤسسة راعي مصر باستراليا قام بتنظيم حفلتي عشاء في كل من مدينة ملبورن وسيدني لجمع التبرعات وللإطلاق الرسمي لفرع مؤسسة راعي مصر أستراليا شارك فيها كل من المفكر الدكتور خالد منتصر والفنان أحمد حلمي وقد شارك فيهما عدد كبير من أبناء الجالية المصرية وذلك للتعريف بأنشطة مؤسسة راعي مصر الخيرية والتنموية وسبل المشاركة فيها ودعمها.
 
 

مصر

اخبار مصر

قنصل مصر فى ملبورن

اخبار استراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة