فيديو.. مواطنون روس ينقذون خيولا سقطت تحت المياه المتجمدة

وكالات الأنباء

قامت مجموعة من مربى الخيول فى منطقة إيجلينسكى بجمهورية بورياتيا الروسية، بإنقاذ عدة خيول سقطت تحت الجليد الذى غطى مياه أحد الأنهار بالمنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قام أحدهم بتصوير شريط فيديو لعملية الإنقاذ، ونشره على "إنستجرام" وجاء في التعليق المرافق: "تسببت الظروف الجوية المتقلبة وغير المستقرة هذا الشتاء، بوقوع الحادث. الخيول، حاولت كالمعتاد عبور النهر لأن سماكة الجليد تكون بما لا يقل عن نصف المتر. ولكن الجليد كان رقيقا نسبيا ولم يتحمل ثقل الخيول التي سقطت في المياه المتجمدة".

وتوضح اللقطات، كيف تحاول ستة خيول الخروج من الماء البارد على الجليد، وقام لرجال بسحبها بالحبال، الواحد تلو الآخر.