فيديو.. أصحاب المصانع يطالبون بتخفيض أسعار الغاز للصناعة الوطنية

تقرير عزوز الديب

أزمة كبيرة يعيشها أصحاب المصانع الوطنية، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، والتي تبلغ بين 5 و 6 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ السعر العادل بين 3 و 3.5 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

وقال أحمد عبد المنصف، محاسب بشركة مصر للصناعات الغذائية، إن بند الغاز يمثل بند رئيس فى التكلفة ويؤثر على قيمة المنتج.

ويؤكد عبد المنصف، أنهم كانوا يعملون فى البداية بالاعتماد على البنزين، واتجهوا للغاز الطبيعى لانخفاض أسعاره، قبل أن يفاجئوا بالارتفاع المتزايد للغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت التكلفة مرتفعة للغاية، رغم أن السعر كان بسيط ومناسب.

وأوضح أن تخفيض سعر الغاز سينعكس على الفور فى انخفاض أسعار المنتجات، لأنهم كمصنعين يحاولون تخفيض أسعار المنتجات حتى يبيعون منتجاتهم ويتجهون للتصدير، ولكنهم لا يتمكنوا من هذا بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، وارتفاع أسعار المحروقات التى يمكن تخفيضها بكل سهولة.

وأضاف مروان عادل، مدير المصنع، أن مصنعه يعتبر مصنع صغير ناشئ، ولا يعمل بكامل طاقته، ورغم هذا يدفع 100 ألف جنيه كفاتورة شهرية للغاز، وهذا رقم ضخم للغاية يؤثر على إنتاجه، ويؤثر على مبيعات المنتج، وعلى قدرته في منافسة المستورد أو التصدير.

وتابع مدير المصنع، أنهم كمصنعين يطالبون بتخفيض سعر الغاز إلى 3 أو 3.5 ونصف دولار، لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر عادل ومناسب.