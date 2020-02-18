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عمدة لندن يطالب السكان الاحتفاظ الاتحاد الأوروبى بسبب ببريكست بدون اتفاق

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:45 م
عمدة لندن يطالب السكان الاحتفاظ الاتحاد الأوروبى بسبب ببريكست بدون اتفاق بريكست
كتبت ريم عبد الحميد

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دعا عمدة لندن صديق خام إلى ضرورة السماح لسكان المدينة الذين انفطرت قلوبهم بسبب بريكست للاحتفاظ بحق المواطنة الأوروبى، وقال إن مواطنة أخرى يمكن أن تمنح الأشخاص الذين يعيشون فى العاصمة الحق للتحرك بحرية بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
 
 وكان المفاوض الرئيس لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون قد أحيا التهديد بخروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق فى نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، وقال إن المملكة المتحدة مستعدة لقبول ترتيبات التجارة على النمط الاسترالى مع الكتلة الأوروبية لو استمرت بروكسل فى الإصرار على ترك قواعد تسمح لها بقدر من النفوذ.
 
 
 ويأتى هذا بعد إعلام الوزير المحافظ كواسى كوارتينج خلافه مع الحكومة طالبته بتغيير الطريقة التى يشغل بها دواننج ستريت  العاملين بعد إجبار مستشار جونسون أندرو سابيسكى على الاستقالة بسبب آرائه المشينة إزاء السود ووسائل منع الحمل القسرية، وقوله إن السود أقل من الناحية العقلية. وأشار الوزير كواسى إلى الحاجة لمواجهة سلطة المستشار الرئيس لجونسون دومنيك كومينجز على تعيين العاملين فى داوننج ستريت، ودعا إلى إصلاح شامل، وأعرب عن اعتقاده بضرورة منع العنصريين من دخول إلى الحكومة أو أى مكان للعمل.
 
 
وكان سابيسكي قد اعتبر في السابق أن الأميركيين السود يملكون معدل ذكاء أدنى من الأميركيين البيض.
 
 
وقال أيضا في منشور على الإنترنت عام 2014 إن الطريقة الوحيدة لتنظيم النسل ووقف حالات الحمل غير المتوقعة "التي تخلق طبقة دنيا دائمة" هي في إجبار الناس على استخدام وسائل منع الحمل.
 
 
واعتبر سابيسكي أنه في وسط حملة "اغتيال شخصية هائلة" وأنه يتنحى لأنه لا يريد أن يكون مصدر إرباك. وقال في تغريدة على تويتر "الهستيريا الإعلامية حول تعليقاتي القديمة تبعث على الجنون، لكني أردت مساعدة حكومة صاحبة الجلالة". وأضاف: "بناء على ذلك قررت الاستقالة من وظيفتي كمتعاقد".
 
 
وأعرب سابيسكي عن أمله في أن توظف الحكومة المزيد من الأشخاص الذين لديهم "سجلات جيوسياسية جيدة للتنبؤات وأن تتعلم وسائل الإعلام وقف الاقتباس الانتقائي".

بريطانيا

عمدة لندن

الحكومة البريطانية

اقالة وزير بريطانى

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