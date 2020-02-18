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علماء ذرة: تقديم "ساعة القيامة" 100 ثانية ونهاية العالم تقترب

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:25 م
علماء ذرة: تقديم "ساعة القيامة" 100 ثانية ونهاية العالم تقترب جانب من مؤتمر دورية "نشرة علماء الذرة"
كتب محمد رضا

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حذر علماء من أن نهاية العالم باتت أقرب من أى وقت مضى، وذلك على خلفية الأخطار الكبيرة والمخاوف التى تهدد البشرية، لاسيما اندلاع حرب نووية وأزمة تغير المناخ، وقال علماء من أعضاء دورية "نشرة علماء الذرة"، خلال مؤتمر صحفى، إنَّ عقارب "ساعة القيامة" تقدمت 100 ثانية إلى منتصف الليل، وهى أقرب نقطة إلى منتصف الليل (الذى يمثل ساعة الصفر) ويرمز إلى نهاية العالم خلال تاريخها الذى يرجع إلى 75 عاما، حسب موقع "فايس" الأمريكى.

 

وأضافت الدورية، فى بيان، "لا تزال البشرية تواجه خطرين وجوديين متزامنين- الحرب النووية وتغير المناخ- يتفاقمان بفعل حرب المعلومات السيبرانية التى تُضاعف التهديد، والتى تقوض قدرة المجتمع على الاستجابة"، وتابع "الحالة الأمنية الدولية سيئة، ليس فقط بسبب وجود هذه التهديدات، ولكن لأن زعماء العالم سمحوا للهياكل السياسية الدولية التى تتولى إدارتها بأن تتآكل".

علماء يحذرون من قرب نهاية العالم
علماء يحذرون من قرب نهاية العالم

 

ووفقًا للدورية، فإن ساعة يوم القيامة هى تمثيل مرئى لمدى قرب البشرية من القضاء على نفسها، وكل عام منذ نشأة الساعة فى عام 1947، يجتمع مجموعة من العلماء والخبراء لمناقشة احتمال نهاية العالم وتعديل الساعة وفقا لذلك، والمقصود منه التحذير، ومع قرب توقيت 100 ثانية من ساعة الصفر، تقول الدورية إنها تعتقد أن الأرض أقرب إلى كارثة عالمية أكثر من أى وقت آخر فى تاريخها، وذلك حسب ما نقلته "العين الإخبارية".

 

وقالت شارون سكواسونى، وهى عضو فى الدورية وأستإذ بمعهد السياسة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة جورج واشنطن، خلال المؤتمر: "يجب أن أعترف، أننا فى البداية، عدلنا التوقيت فى نوفمبر"، وأضافت: "كان هذا قبل الأعمال العسكرية الأخيرة التى تشنها الولايات المتحدة وإيران، وتهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى، وتخلى كوريا الشمالية عن المحادثات مع الولايات المتحدة.. إننا نفقد توازنا بسرعة فى ساحة الأسلحة النووية".

تقديم ساعة يوم القيامة
تقديم ساعة يوم القيامة

 

ودورية "نشرة علماء الذرة"، هى مجموعة غير هادفة للربح من العلماء وخبراء الأمن الذين يرصدون احتمال حدوث "هرمجدون" أو نهاية العالم بسبب البشر، وابتكر عدد من العلماء هذه الساعة الرمزية فى عام 1974 مع بداية الحرب البادرة، بهدف التوعية بالمخاطر، التى تهدد البشر، وقد شهد عام 2018 تعديل الساعة لتصل إلى 11:58 مساءً، وظلت على هذا الوضع طوال عام 2019.

 


ساعة يوم القيامة

الحرب الباردة

الاسلحة النووية

الحرب النووية

التغير المناخى

الانتشار النووى

نشرة علماء الذرة

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