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ضبط 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية معاد استخدامها بحي شرق شبرا الخيمة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:40 م
ضبط 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية معاد استخدامها بحي شرق شبرا الخيمة محاليل طبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، حملة موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية ومخازن التعبئة والتغليف للسلع الغذائية والمطاعم بنطاق حى شرق شبرا الخيمة، تمكنت خلالها من ضبط 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية معاد استخدامها، إلى جانب وكميات من اللحوم الفاسدة والغير صالحه للأستهلاك الادمي، وعدد من المصانع المخالف اشتراطات الدفاع المدني

ومن ناحيته اكد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بضرورة إحكام الرقابة المستمرة والتفتيش والسيطرة والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستخدام وذلك حفاظاًعلى صحة وسلامة المواطنين، قامت اليوم الأجهزة التنفيذية بحى شرق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والمتمثلة فى الصحة و التموين والطب البيطرى والبيئة والامن الصناعى والتراخيص وتصاحبهم شرطة المرافق بعمل حملة تفتيشية موسعة على المنشأت الصناعيه ومنشآت التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائيه ومخازن إعداد الأطعمة بالمطاعم.

وتابع، أنه تم خلال الحملة التفتيش ومراجعة التراخيص واشتراطات الأمن الصناعى للمنشآت الصناعية ومدى اتباع القوانين البيئية واتخاذ التدابير اللازمة لخطط الدفاع المدنى، وفى سياق متصل تم التفتيش على منشآت تعبئه وتغليف المواد الغذائية ومراجعة التراخيص والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المستخدمة للاستهلاك الآدمى ومطابقة معايير شروط التخزين وفقاً للطرق الصحية ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين وخطط الدفاع المدنى.

وأوضح، أنه تمكنت الحملة من ضبط 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية معاد استخدامها، إلى جانب كميات من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للأستهلاك الآدمي بلغت 250 كيلو، إلى جانب بعض المصانع المخالف اشتراطات الدفاع المدني،كما تم التفتيش أيضا على مخازن المطاعم والمطاعم ومراجعة التراخيص والشهادات الصحية وصلاحية السلع الغذائية المستخدمة وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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محافظ القليوبية

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