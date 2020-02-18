صور.. 14ألف و303 مشروعا للشباب بمليار ونصف ضمن برنامج "مشروعك" بسوهاج

وقال المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 28 ألفا و702 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

ودعا "الفقي" الشباب للاستفادة من خدمات برنامج ” مشروعك ” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم؛ لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قد تفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة جرجا بقيمة استثمارية بلغت 470 مليون و500 الف جنيها، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بجرجا للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمركز؛ للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة كلا من الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري، وعلى يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة " الهناجر " بغرب جرجا، مؤكدا حرصه على تذليل أية معوقات بالمشروع، والذى يضم 200 مصنع صغير بمساحات مختلفة، توفر 2000 فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن المشروع من 13 مجمع صناعات على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء مصانع جاهزة التراخيص.

وتفقد مشروع الصناعات الهندسية على مساحة 10 ألاف متر مربع، بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه، ليوفر 120 فرصة عمل مباشرة، كما تفقد مصنعا للبلاستيك على مساحة 2500 متر مربع، بتكلفة استثمارية بلغت 4 مليون جنيه، ويوفر 50 فرصة عمل مباشرة .



مشروعات ـ مبادرة مشروعك



مشروعات ـ مبادرة مشروعك



مشروعات ـ مبادرة مشروعك (3)