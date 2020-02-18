صور.. تعرف على عروض ومهرجانات وأنشطة وورش مكتبة مصر العامة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق مهرجان المسرح الحر لعرض المسرحيات " أخر المطاف –لماذا - المايسترو- ماريوت – ماريستان21 - الشايب - لعبة - حق اللجوء العاطفى "، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب المشاركين والمترددين على المكتبة.

وأوضحت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة أن المسرحيات المقدمة نالت إعجاب الحضور من المترددين على المكتبة للاستمتاع بالفن الهادف، مشيره إلى أنه تم تقديم جوائز للفنانين الشباب المشاركين فى المسرحيات المقدمة تقديراً وتشجيعا لهم على مواصلة تألقهم الفنى.

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة أن المكتبة قامت بتنظيم ورش الديكوباج بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة مثل الرسم والموسيقى وتبنى المواهب الشابة والعمل على صقل موهبتهم وتنميتها وتساهم المكتبة فى نشر ودعم الثقافة بين أفراد المجتمع من خلال عقد اللقاءات والندوات للتوعية بالموضوعات والاحداث العامة التى تمس المواطن بشكل مباشر.

ويذكر أن المكتبة تقدم العديد من الخدمات لكافة الفئات العمرية، وتعتمد على الحاسبات فى التعامل، حيث إنها تستخدم نظام OPAC فى الفهرس وهو نظام يتيح الاطلاع والبحث فى فهرس المكتبة للجمهور ليس فقط داخل المكتبة، ولكن أيضًا على الإنترنت مما يسهل استخدام المكتبة، ويخدم عملاءها على مستوى الجمهورية، كما تستخدم نظام السيمفونى فى الاستعارة، وهو نظام إلى يعتمد على الحواسب حيث يسهل الاستعارة للمستفيدين والسرعة فى الأداء، الذى يسهل اتصال المكتبة عالميًا بكافة المكتبات، حيث أن هذه الأنظمة عالمية وتعتبر لغة مشتركة بين المكتبات، مما يجعل المكتبة متفردة عن غيرها من مكتبات الجمهورية التى تستخدم أنظمة أخرى.

والمكتبة بها 60 ألف كتاب فى كل المجالات وكتب أطفال وشباب، وتضم 13500 عضو، والاشتراك للأطفال من سن 3 سنوات بمصاحبة ولى الأمر حتى سن الست سنوات، الاشتراك من 3 سنوات حتى 16 سنة بـ20 جنيهًا سنويًا ومن 16 إلى 30 سنة 30 جنيها، وبها العديد من الأنشطة، نشاط مسرح ورشة مسرح ويتم عرض المسرحية على معرض المكتبة أشغال فنية إعادة تدوير مسرح عرائس ومعمل علوم وتجارب علمية، ويتم دراسة دورات كمبيوتر ورسم وتفصيل وموسيقيا، كما حصلت على المركز الأول عام 2018، على مستوى منظومة مكتبات مصر العامة، بأعلى نسبة إعارة على مستوى الجمهورية.



