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صور.. أحياء العاصمة تنفذ حملات لرفع السيارات المتهالكة بالشوارع

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:21 م
صور.. أحياء العاصمة تنفذ حملات لرفع السيارات المتهالكة بالشوارع مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت شوارع محافظة القاهرة، عدد كبير من حملات رفع السيارات المهملة والمتروكة بالشوارع وإيداعها بمخازن المحافظة المخصصة لذلك خاصة بمناطق عين شمس وغرب مدينة نصر وحلوان وشارع سبيل الخازندار بالوايلى والسلام أول ومصر الجديدة وشارع الكندى مع شارع جسر السويس والبساتين والأميرية وساحة أحمد زكى بعمارات خلف العبور ومنطقة كوبرى الملك خالد وأول الأوتوستراد بحى منشأة ناصر.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد أصدر قراراً برفع كل السيارات القديمة المهملة والمتروكة فى الشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق ووضعها فى المخازن التى خصصتها المحافظة لذلك ، وعدم الإفراج عنها إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة بإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيالها .وأكد محافظ القاهرة أن هذه السيارات تؤدى إلى تشويه المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة والحشرات الأمر الذى يستدعى سرعة رفعها حفظاً على صحة المواطنين .
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل فى نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاتوتوستراد، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة، وفى حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علنى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.
 
وكانت أحياء القاهرة نفذت خلال الأسبوع الماضى 490 إزالة إدارية و62 محضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة و41 محضر بائع متجول و32 محضر إدارة بدون ترخيص و 77 غلق إدارى و رفع 22 سيارة مجهولة بدون ترخيص .
 
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة (2)
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة 

مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة (3)
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة 

مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة (4)
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة 

مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة (5)
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة 

مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة (6)
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة 

مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة (1)
مصادرة السيارات المتهالكة بشوارع العاصمة 

 


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مصادرة السيارات

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