"سيبها علينا".. الأهالى يشتكون من تهالك طريق القصاصين – القاهرة.. صور وفيديو

اشتكى أهالى مركز ومدينة القصاصين الجديدة التابعة لمحافظة الإسماعيلية من سوء طريق "القصاصين – القاهرة"، بداية من مدينة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية وصولًا إلى كوبرى القصاصين وصولًا إلى "كارتة الإسماعيلية".

ويعانى طريق "القصاصين – القاهرة"، من تهالك كبير والذى تسبب فى حوادث كثيرة، مما أطلق عيه أهالي مدينة القصاصين والمارين عليه "طريق الموت"، من كثرة الحوادث الواقعة عليه.

وقال وائل القصاص، أحد الأهالى، إن طريق "القصاصين – القاهرة"، يشهد أسبوعيًا حوادث عديدة، بسبب تهالك الطريق وعدم صلاحيته لسير المركبات عليه، مشيرًا إلى أن الطريق لا يوجد به سوى الحفر والتهالك مما يؤدى إلى حدوث عدة حوادث والتى تسببت فى وفاة الكثير من المواطنين، مضيفًا، "آخر حادثة شاهدها بنفسه منذ أيام كانت لسيارة من السويس والسائق تفاجأ بوصلة فى الطريق "متكسرة" فاختلت عجلة القيادة واتقلبت السيارة 3 مرات، توفت سيدة وأصيب 4 أشخاص أخرين بينهم إثنين بإصابات خطرة".

وطالب "القصاص"، وزير النقل بالاهتمام برفع وتطوير الطريق، والتى وصل بدأ العمل والتطوير فيها إلى 4 سنوات دون إنجاز يذكر سوى رصف 2 كيلوا من الطريق حتى الآن، مع العلم أن هذا الطريق يخدم القصاصين الجديدة ومشروع 6 أكتوبر العملاق ومراكز محافظة الشرقية ومدنها مثل الصالحية وفاقوس والحسينية وصان الحجر لأنه طريقهم الوحيد للقاهرة.

وقال مصطفى عبد الجليل، أحد الأهالى، إن طريق "القصاصين – القاهرة"، تمر عليه سيارات النقل الثقيل بكثافة، مما أدى إلى زيادة التهالك به، وعدم رفع كفائته منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تطوير الطريق ورفع كفاءة منذ عدة سنوات لكن لم يتعدى الإنجاز فى العمل حتى الآن سوء 2 كيلوا فقط، والعمل مازال متوقف فى ظل استمرار الحوادث على الطريق.

وقال، حسام على ناصر، أحدى أهالى القصاصين، إن الطريق حيوى ويربط بين محافظة الشرقية والإسماعيلية والقاهرة، كما يعد الطريق الرئيسى لكل أهالى الشرقية والصالحية الجديدة والقصاصين فى طريقهم للقاهرة أو السويس أو البحر الأحمر وجنوب سيناء، لذلك له أهمية كبرى فى أولوية التطوير ورفع الكفائة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير عدد كبير من الشوارع والطريق الرئيسية فى محافظة الإسماعيلية، وتم إنشاء عدد كبير من المحاور المرورية، إلا أن هذا الطريق مهمل حتى الآن.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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