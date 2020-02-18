رفع العلم على لنشىء دمياط الجديدة و تطهير 4 إيذاناً بدخولهما الخدمة

دمياط معتز الشربينى

قام اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط برفع الأعلام على لنش الإرشاد "دمياط الجديدة" ولنش مكافحة التلوث "تطهير 4" ،إيذاناً بدخولهما الخدمة، ضمن أسطول الوحدات البحرية المملوكة لهيئة الميناء بحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم .

جدير بالذكر أن لنش الإرشاد ( دمياط الجديدة ) يصل طوله إلى 15.30 متر وبعرض 5.20 متر وبغاطس 1.35 متر ،ومزود بعدد 2 محرك قدرة 400 حصان للواحد وتبلغ سرعته 20 عقدة وبحمولة 18 طن ،أما لنش مكافحة التلوث ( تطهير 4 ) يصل طوله إلى 17 متر وبعرض 5 متر وغاطس 1.7 متر ومزود بمحركين قدرة 400 حصان للمحرك الواحد وتبلغ سرعته 12 عقدة ومزود بتانكات تجميع زيوت بسعة 8 طن وونش سطح حمولة 3 طن ، ومعدات مكافحة التلوث تتمثل فى كاشط زيوت أمامى وحواجز مطاطية وبكرة تخزين وفرد لتلك الحواجز وطلمبات نقل الزيوت .

وأوضح اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة أن الوحدتين تم بناؤهما بمعرفة الشركة المصرية لإصلاح، وبناء السفن وجاء انضمامهما بعد اجتيازهما إختبارات السرعة والتحميل والإبحار بنجاح .

يأتى ذلك استكمالاً لعملية التحديث والتطوير التى تقوم بها هيئة ميناء دمياط لأسطول الوحدات البحرية المملوكة لها لتقديم خدمات بحرية متطورة وتوافقاً مع متطلبات الموانئ الخضراء .

كان قد أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4779 طن فوسفات و 100 طن رمل و 200 طن زيت و 21500 طن يوريا .كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3580 طن خشب و 3252 طن حديد و 33000 طن ذرة و 2000 طن قمح و 1272 طن كلوريد كالسيوم و 3977 طن فول .‎