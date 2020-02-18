سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع العلم على لنشىء دمياط الجديدة و تطهير 4 إيذاناً بدخولهما الخدمة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:40 م
رفع العلم على لنشىء دمياط الجديدة و تطهير 4 إيذاناً بدخولهما الخدمة جانب من رفع العلم
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط برفع الأعلام على لنش الإرشاد "دمياط الجديدة" ولنش مكافحة التلوث "تطهير 4" ،إيذاناً بدخولهما الخدمة، ضمن أسطول الوحدات البحرية المملوكة لهيئة الميناء بحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم .

جدير بالذكر أن لنش الإرشاد ( دمياط الجديدة ) يصل طوله إلى 15.30 متر وبعرض 5.20 متر وبغاطس 1.35 متر ،ومزود بعدد 2 محرك قدرة 400 حصان للواحد وتبلغ سرعته 20 عقدة وبحمولة 18 طن ،أما لنش مكافحة التلوث ( تطهير 4 ) يصل طوله إلى 17 متر وبعرض 5 متر وغاطس 1.7 متر ومزود بمحركين قدرة 400 حصان للمحرك الواحد وتبلغ سرعته 12 عقدة ومزود بتانكات تجميع زيوت بسعة 8 طن وونش سطح حمولة 3 طن ، ومعدات مكافحة التلوث تتمثل فى كاشط زيوت أمامى وحواجز مطاطية وبكرة تخزين وفرد لتلك الحواجز وطلمبات نقل الزيوت .

وأوضح اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة أن الوحدتين تم بناؤهما بمعرفة الشركة المصرية لإصلاح، وبناء السفن وجاء انضمامهما بعد اجتيازهما إختبارات السرعة والتحميل والإبحار بنجاح .

يأتى ذلك استكمالاً لعملية التحديث والتطوير التى تقوم بها هيئة ميناء دمياط لأسطول الوحدات البحرية المملوكة لها لتقديم خدمات بحرية متطورة وتوافقاً مع متطلبات الموانئ الخضراء .

كان قد أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4779 طن فوسفات و 100 طن رمل و 200 طن زيت و 21500 طن يوريا .كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3580 طن خشب و 3252 طن حديد و 33000 طن ذرة و 2000 طن قمح و 1272 طن كلوريد كالسيوم و 3977 طن فول .‎

 


دمياط

اخبار دمياط

ميناء دمياط

اخبار الموانى

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة