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رئيس مركز المنصورة: صاحب فيديو "الخلاف مع نائبة المركز" مخالف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:08 ص
رئيس مركز المنصورة: صاحب فيديو "الخلاف مع نائبة المركز" مخالف المهندس محمد الشيوى محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد المهندس محمد الشيوي رئيس مركز المنصورة، أنه تم استدعاء صاحب العقار، مقدم الشكوي فى نائبة رئيس المركز، والذي تم تداول فيديو لها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حال قيامها بالتعامل مع أحد أصحاب العقارات الموجودة بشكل سئ.

وقال رئيس المجلس ل ( اليوم السابع) أنه بناءا على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحسن معاملة المواطنين، تم فحص صحة بناءة السلم من عدمه، و التي أصرت النائبة بازالته، فتبين أنه مخالف بالفعل وتم التفاوض معه وتم إزالة المخالفة على الفور، وتم استكمال إزالة بعض الأجزاء المخالفة، كما أنه تم إنهاء الخلاف معه على الأسلوب الذي تم بكل هدوء واستكمل إزالة المخالفة، موضحا أن المحافظ قرر إحالة الواقعة إلى التحقيق ومعاقبة كل مقصر،

وقد تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، فيديو لمشادة كلامية تظهر فيه نائبة رئيس مركز  المنصورة، أمام احد العقارات التابع للمركز و تحت الإنشاء، و المسئول عن العقار ، وظهرت النائبة ومعه مجموعة من الموظفين و تطالب بإزالة سلم حال قيام العمال بانشائه خاص بالعقار ، وظهرت النائبة فى الفيديو تقول بصوت عالي وبصراخ(  يلا زيلو الخشب ده) وقامت بدفع احد الموجودين مردده يلا امشي من هنا وقالت انه مخالف، و سأل احد الحاضرين عن إذ كان هذا السلم مخالف اما لا، فردت عليه وتقول له ( انت شغال اية هو انت مهندس؟ وقامت بمحاولة إزالة الخشب بنفسها وصعدت على درجات السلم ، فطلب احد الحاضرين ان يتم الاتصال بالشرطة لتحرير محضر بالواقعة ، فردت عليه وقالت له ( اطلبة انت ياروح امك) وظلت تصرخ فى الحاضرين، و وجه احد الحاضرين الحديث له وقال انتي لية بتغلطي فى الناس يابشمهندسة، فردت انا ما بغلطش فى حد، وطلبت من المرافقين لها بتصوير الموجودين جميعهم، وقام العمال بتنفيذ طلبها وشروعوا فى تفكيك الأخشاب الموجودة بالسلم من أجل ازالته، وسأل مصور الفيديو عن إذ كانت هناك قرار لمخالفة السلم، وإذ كان هناك قرار هدم له اما لا وتسأل كيف نصعد إلى الأدوار الأولي ، فقالت لهم نائبة رئيس المجلس يلا ياروح امك انت وهو من هنا.

 

 


الدقهلية

مركز المنصورة

نائبة مركز المنصورة

فيديو نائبة مركز المنصورة

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