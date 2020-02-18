سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ذكرى ميلاد الشيخ أحمد الرزيقى.. أعجب بعبد الباسط عبد الصمد فترك المدرسة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:46 م
ذكرى ميلاد الشيخ أحمد الرزيقى.. أعجب بعبد الباسط عبد الصمد فترك المدرسة الشيخ أحمد الرزيقى
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمر اليوم الثلاثاء 18 فبراير ذكرى ميلاد، أحد إعلام قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى فى العصر الحديث، الشيخ أحمد الرزيقى، المولود فى مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1938.

 

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أجزاء من سيرة حياة الشيخ أحمد الرزيقى فى ذكرى مولده.

 

ولد الشيخ أحمد الرزيقى فى قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت بمحافظة قنا فى مثل هذا اليوم 18 فبراير عام 1938، وألحقه والده بالمدرسة كباقى أقرانه، غير أن مشهدًا مثيرًا فى مخيلته "كطفل صغير"، بدل حياته ففى عام 1951 شاهد الرزيقى أهالى بلدته يجتمعون على راديو أحدهم لسماع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويفتخرون به كابن بلدتهم.

 

أثار إعجاب أهالى القرية وثنائهم على ابن بلدتهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، اهتمام أحمد الرزيقى، فقرر الهرب من المدرسة والالتحاق بكٌتاب القرية لحفظ القران الكريم وتجويده ليكون مثار إعجاب بين أهالى بلدته مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إلى أن أرسلت المدرسة إلى والده جواب بكثرة تغيبه عن المدرسة، وحينما علم والده أعجب به.

 

أتم الشيخ أحمد الرزيقى حفظ القرآن الكريم بعد ثلاث سنوات، على يد أحد المحفظين فى القرية، ثم درس وتعلم القراءات على يد آخر.

 

التحق الشيخ أحمد الرزيقى بالإذاعة فى عام 1974، وذاع صيته أكثر وأكثر، وعين الشيخ الرزيقى قارئًا لمسجد السيدة نفيسة فى القاهرة عام 1982، وسافر إلى العديد من دول العالم، تم تكريمه فى الكثير منها، كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لدوره فى خدمة القرآن الكريم عام 1990.

 

عين الشيخ أحمد الرزيقى أمينًا لنقابة القراء حتى وفاته فى 8 ديسمبر 2005 عن عمر يناهز 67 عامًا، تاركًا إرثا كبيرًا من تسجيلات القرآن الكريم.


الشيخ أحمد الرزيقى

نقابة القراء

احمد الرزيقى

قراء القرآن الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

44 عاما على رحيل سلطان المداحين وشيخ المبتهلين سيد النقشبندى.. أنشد "مولاى" بأمر مباشر من الرئيس السادات.. بليغ حمدى أشهر من لحن له الابتهالات.. كتب وصيته قبل وفاته بساعات.. وسر علاقته بكوكب الشرق أم كلثوم

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:00 ص

5 صور من حياة النقشبندى.. صداقته بأم كلثوم وأوامر السادات وراء إنشاد "مولاى"

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:48 ص

الشيخ الطبلاوى يدعو للزمالك فى أول حوار بعد شائعة الموت.. نقيب القراء يتمنى "مو صلاح" لاعبا للأبيض.. يتحدث عن عودته للتلاوة.. ويحكى قصة فنجان القهوة المسموم.. وعن أبنائه الـ 13 ومن ورث صوته.. فيديو

الجمعة، 17 يناير 2020 06:00 م

أول رسالة صوتية للشيخ الطبلاوى بعد شائعة وفاته: "ربنا يديهم الشر"

الأربعاء، 15 يناير 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة