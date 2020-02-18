خامنئى يدعو لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية الإيرانية

رويترز

دعا الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى على تويتر اليوم الثلاثاء لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة فى مواجهة "الأعداء" قبل أيام من التصويت الذى يعتبر استفتاء على شعبية المؤسسة الدينية الحاكمة.

وقال خامنئى "ستفشل أمريكا فى إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين... الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا فى مواجهة الأعداء". وتجرى الانتخابات البرلمانية فى إيران فى 21 فبراير.

من جانب أخر، كسرت أحزاب إصلاحية في إيران حالة الجمود التي يعيشها هذا المعسكر رغم استبعاد أغلب مرشحيه من الانتخابات التشريعية المقررة يوم الجمعة المقبلة، وقدمت قائمة انتخابية تضم مرشحين للتنافس على مقاعد العاصمة طهران البالغ عددها 30 مقعد.

وشکل التیار الإصلاحی قبيل أيام من فتح باب الاقتراع " ائتلاف من أجل إيران " لخوض المعترك الانتخابى، وينضوى تحت هذا الائتلاف 8 أحزاب إصلاحية، ويتزعم القائمة مجيد أنصاري عضو مجمع رجال الدين المناضلين.

وكتبت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية، تحت عنوان "ائتلاف (من أجل إيران) أحيا الآمال"، أنه بعد أن قرر المجلس الأعلى لوضع السياسيات الاصلاحى عدم تقديم قوائم انتخابية فى طهران أصبحت المسألة برمتها ملقاه على عاتق الأحزاب الإصلاحية التي تخوض بشكل مستقل ومنفرد المعترك الانتخابى.

وبخلاف "ائتلاف من أجل إيران" الاصلاحى، قدم حزب كوادر البناء الاصلاحى، قائمة انتخابية من 30 مرشح فى العاصمة طهران، وتضم مجموعة لافتة من النواب الحاليين فى طهران.