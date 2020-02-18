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افتتحت جمهورية الكوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية .

وشهد حفل الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي.

وتعد القنصلية خامس تمثيلية دبلوماسية بالعيون، بعد القنصليات العامة لجزر القمر المتحدة، والجابون وساو تومي وبرنسيب وجمهورية إفريقيا الوسطى .

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة والنظافة العامة في كوت ديفوار تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي أن أن) الأمريكية - أن طالب ايفوارى وصل إلى أبيدجان قادمًا من بكين، ظهرت عليه أعراض مثل السعال والعطس وصعوبة التنفس، وقد تم نقله إلى مكان آمن لدى وصوله إلى المطار ويخضع حاليًا لرقابة طبية.

وحثت السكان على عدم الذعر والحفاظ على النظافة العامة، وزيارة أقرب مركز صحى فى حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس. يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت لجنة التعليم بالعاصمة الصينية (بكين) أعلنت تأجيل موعد استئناف الدراسة (الفصل الدراسى الربيعى) في مراحل رياض الأطفال والمرحلة الأساسية والثانوية والجامعات، فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم اللجنة لي يي - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "إنه سيتم أيضا تعليق التدريب عن بعد بالمؤسسات الأكاديمية، فيما لم يحدد موعدا لاستئناف الدراسة".