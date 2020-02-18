وحثت السكان على عدم الذعر والحفاظ على النظافة العامة، وزيارة أقرب مركز صحى فى حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.
يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
وكانت لجنة التعليم بالعاصمة الصينية (بكين) أعلنت تأجيل موعد استئناف الدراسة (الفصل الدراسى الربيعى) في مراحل رياض الأطفال والمرحلة الأساسية والثانوية والجامعات، فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم اللجنة لي يي - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "إنه سيتم أيضا تعليق التدريب عن بعد بالمؤسسات الأكاديمية، فيما لم يحدد موعدا لاستئناف الدراسة".
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