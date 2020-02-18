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توقف حركة المرور والنقل فى أثينا بسبب إضراب احتجاجا على نظام التقاعد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:57 ص
توقف حركة المرور والنقل فى أثينا بسبب إضراب احتجاجا على نظام التقاعد إضراب - أرشيفية
رويترز

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وصلت حركة المرور فى بعض مناطق العاصمة اليونانية أثينا إلى حد التوقف اليوم الثلاثاء مع انضمام العاملين فى قطاع النقل إلى إضراب لمدة 24 ساعة للقطاع العام احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد.

وتسبب توقف خدمات قطارات الأنفاق والسكك الحديدية والحافلات العامة فى إجبار الركاب على اللجوء لسياراتهم مما أدى لازدحام بالغ واختناقات فى الطرق المرورية الكبرى فى المدينة التى يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة.

ومن المقرر أن ينظم المشاركون فى الإضراب مسيرة صوب مبنى البرلمان فى منتصف النهار.

وطبقت اليونان عدة عمليات لخفض معاشات التقاعد من الدولة في السنوات الماضية بهدف تحويل النظام لمسار قابل للاستمرار. واحتاجت البلاد لثلاث خطط إنقاذ مالي دولية بين عامى 2010 و2015.

وهناك مشروع قانون ينتظر موافقه البرلمان عليه ينشئ سجلا رقميا للضمان الاجتماعي ويطرح أيضا تطبيق أنظمة أكثر مرونة بشأن مساهمات من يديرون أعمالهم الخاصة بما يقطع الصلة بين معاشات التقاعد والعائدات.

وتقول النقابات العمالية إن تلك الإصلاحات ما هي إلا محاولة مكشوفة من المحافظين في المؤسسات الحاكمة لخصخصة صناديق التقاعد وتتهمهم بالحنث بوعودهم بالتراجع عن كل عمليات الخفض التي تمت بموجب خطط الإنقاذ المالي.

 

اليونان

إضراب

إضراب باليونان

نظام التقاعد

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