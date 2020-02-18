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توفير 8609 فرصة عمل للشباب بمشروعات تجارية وزراعية بالأقصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:03 م
توفير 8609 فرصة عمل للشباب بمشروعات تجارية وزراعية بالأقصر جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد اللواء أشرف موافى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماع بحضور رؤساء المدن وممثلي بعض البنوك بالأقصر، لبحث آخر المستجدات بمبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم توفير 8609 فرصة عمل متنوعة لشباب الأقصر فى مشروعات تجارية وزراعية وصناعية وخدمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر – خلال اللقاء - على حرص  الدولة المصرية على النهوض بالمواطن والعمل لصالحه لتوفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة وعمل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، كما أصدر توجيهاته لرؤساء المدن بالاهتمام بمقرات مشروعك فى مراكز ومدن المحافظة، وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين لزيادة الاستثمارات وسرعة إنهاء طلباتهم وتوصيلهم بالبنوك المشاركة فى منظومة مشروعك.

ومن جانبها قالت ميرفت سيد مدير مشروعك بالمحافظة، أن إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها حتى 30 ديسمبر 2019 بلغت 2535 طلب منفذ بقيمة 250340324 جنيه مصرى، كما تم توفير 8609 فرصة عمل لمشروعات تجارية وزراعية وصناعية وخدمية ، مؤكدة على أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

استكمل العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، البحث لليوم الرابع على التوالي بدءا من يوم السبت الماضي الموافق 15 فبراير 2020، مع لجنة التعويضات في اجتماعها اليوم آلية صرف التعويضات المقررة للمواطنين عن أملاك الدولة بنجع أبو عصبة بالأقصر.
 
وأعلن رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى - أنه يتم بحث المعوقات ومراجعة صرف التعويضات لباقي المواطنين المستحقين في نجع أبو عصبة للمرحلة الثانية، وأكد الشريف على ضرورة استكمال صرف التعويضات إلى الحالات المتبقية من المرحلة الثانية  ، وذلك طبقا للأوراق والمستندات المستوفية لكافة الشروط في مجلس مدينة الأقصر وطبقًا للتعليمات السابقة للصرف وطالب رئيس مدينة الأقصر مجددا بتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين وأن يتم الصرف لجميع التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات بعد الإزالة مباشرة.
 
وكان قد عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة المصرية للمساحة المهندس علي عبدالمجيد منوفي، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، ومسئولي الرقابة الإدارية، ومجلس مدينة الأقصر، والمشروعات، والمساحة بالمحافظة، لمناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات التعويضات الخاصة بمشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف طريق الكباش بمنطقة نجع أبو عصبة.
 
وعقب الاجتماع تم الإنتهاء إلى التالي:- (يوجد عدد 61 منزل من ضمن مباني المنازل التي تم حصرهم في المشروع رقم 455 خدمات، وأنه على من يرغب في الحصول على تعويض منهم يتقدم فورا إلى مديرية المساحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف المبالغ المستحقة - بالنسبة لباقي المنازل وعددها 31 عقار والتي تم عليها بعض الاعتراضات بادعاء الملكية للعقار، فإنه سيتم بحثها خلال المدة القانونية وسيتم إعلام المواطنين بنتيجة فحص اعتراضاتهم - بشأن أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار نزع الملكية بالمشروع رقم 455 خدمات، والتي تمت إزالتها فإنه على السادة الملاك لتلك العقارات التقدم بطلب للمحافظة، حتى يمكنها إحالة الطلب للمساحة بالموافقة على اتخاذ إجراءات الصرف طبقا للقواعد المعمول بها من اللجنة المشكلة من المحافظة حتى يتم التعويض عن كامل العقار - كما سيتم صرف نسبة 20% زيادة عن المقرر صرفه طبقا للتقديرات الواردة بكشوف الحصر بمديرية المساحة - تهيب المحافظة بكل من الشاغلين والمالكين بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة ومديرية المساحة لصرف المبالغ المستحقة).
 
 

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