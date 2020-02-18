تقنين وضع 7 حالات تعدى على أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقنين وضع 7 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1750 م٢ بمركز مشتول السوق وذلك أثناء تنفيذ الموجه 15 بإزالة كافة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

شدد محافظ الشرقية في بيان، على الجهاز التنفيذى بضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موجهآ جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف وإزالتها فى المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وأكد استمرار حملات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

و تواصل الموجة الـ (15) حملاتها اليومية لإزالة التعديات، و التى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكر أن المحافظة أعلنت فى وقت سابق عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.