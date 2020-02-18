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تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:16 م
تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.17% بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.17% خاسرا 2.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.9 سهم بقيمة 939.4 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.33% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.80% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.26%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.63%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.27% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 20 فبراير، لمناقشة أمور اعتيادية.
 
كما أعلن المصرف، عن شراء ما يعادل 179 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 75.779 مليون سهم إلى 75.978 مليون سهم بنسبة 3.429% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 17 فبراير.

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